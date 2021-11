Tessel: “Ik merk dat de gedachte aan een vrijpartij met hem en een vrouw me opwindt”

Ik moet glimlachen om Wijnands voorstel om mee te doen aan ‘wat gekkigheid’ met hem en zijn vriendinnetje. Zou ik zoiets willen? Zou ik zoiets durven? De laatste keer dat ik een meisje heb gezoend was ik twaalf. Karin heette ze, ze was een van mijn vriendinnetjes op de lagere school en na de zomer zouden we naar de brugklas gaan. In die eindeloos lange vakantie waarin we ons oude leven achter ons lieten en het nieuwe nog moest beginnen, zwommen we elke dag in het natuurbad. Daar dolden we met jongens op de ligweide en lieten ons gillend in het water gooien door de stoerste knullen. Ik had een nieuwe bikini, een oranje, waarin net ontloken borstjes scholen. Als ik erop drukte deden ze pijn. Karin was nog plat tot haar verdriet, maar bij het omkleden zag ik dat ze al wat schaamhaar had.

We zoenden

Op een regenachtige middag ging ik niet naar het zwembad, maar naar haar huis. In haar kamertje op zolder, terwijl we samen op haar bed de Tina lazen, zoenden we elkaar opeens. We lagen tegen elkaar aan, ik voelde haar klamme lijf, ik rook haar zweet, ik voelde haar tong in mijn mond, ik hoorde haar kreunen. De rest van die zomerweken fietsten we elke dag na het zwemmen naar haar huis. We kregen beneden een glaasje ranja van haar moeder en een roze koek. Daarna gingen we naar boven, naar haar kamer, en dan lagen we samen op haar smalle bed, en zoenden we, onze haren nog vochtig, ons meisjeslijven ruikend naar zwembad en zweet en nog iets, een geur die ik niet kende en die me een raar gevoel gaf diep in mijn buik.

Na die zomer ging Karin naar een andere middelbare school en zag ik haar niet meer. Van de een op de andere dag hield onze vriendschap op te bestaan. In mijn hoofd werd het zwembad, de jongens op de ligweide, mijn oranje bikini, die middagen op haar kamertje, één kluwen, een verwarrende herinnering die ik wegduwde naar een ver hoekje in mijn hoofd.

Opwindend

Na die zomer had ik nooit meer met een meisje gezoend. Wat Julie en Doris gek vinden, voor hun generatie is het heel gewoon om als het zo uitkomt op een feestje met een meisje te zoenen, ook al ben je dan niet queer of lesbisch of hoe het tegenwoordig ook mag heten. Gewoon, omdat het kan en omdat je er zin in hebt en er geen jongen voorhanden is, zo leggen ze me uit. En dan vertel ik hen dat toen ik jong was de hokjes streng gescheiden waren: je was homo of lesbisch of bi of hetero. En ik was hetero en zoende dus niet met vrouwen. Hoewel ik er wel eens over nadacht, hoe het zou zijn om een mooie vrouw te zoenen, want ik kijk graag naar vrouwen. Ik vind ze vaak mooier dan mannen. Het lijkt me opwindend, zoals het me ook opwindend lijkt om andere borsten en vrouwenheupen en vrouwenbillen te strelen dan die van mijzelf. Maar als ik aan andere vrouwelijke geslachtsdelen dacht, dan stokt mijn fantasie.

Voorwaarde

En nu is er dan die uitnodiging van Wijnand. Ik merk dat de gedachte aan een vrijpartij met hem en een vrouw me opwind. Het is in ieder geval een ervaring die ik misschien wel eens wil meemaken. Misschien.

‘Misschien moeten jouw meisje en ik elkaar eerst dan maar eens leren kennen’, app ik hem terug. ‘Een kopje thee drinken. Kijken of we elkaar aardig vinden en een beetje aantrekkelijk. Lijkt me wel een voorwaarde.’