Tessel: “Je moest eens weten hoe vaak ik aan je denk en naar je verlang”

Tessel is na het zien van een film veel aan het nadenken over machtsspelletjes voor mannen. Ze vraagt zich af of ze hier zelf ook aan mee doet.

Die film over de pornowereld, Pleasure, die ik vorige week met Vos zag, laat me al dagen niet los. Vooral het machtsmisbruik erin stemt me treurig. Is het ook niet onze eigen schuld, vraag ik me af, doen wij vrouwen niet al te makkelijk mee aan machtsspelletjes van mannen? Ook in het dagelijks leven?

Appjes van Pieter

Neem nou Pieter, mijn getrouwde lover. Pieter heeft een vrouw en een leven waarvan ik geen deel uitmaak en waar ik nooit deel van zal uitmaken. Toch houdt hij al jaren het vlammetje brandende. Hij voedt heel bewust mijn gehunker met appjes, zodat hij zeker weet dat ik hem niet zal vergeten. En ik trap er met open ogen in.

Ook vandaag stuurde hij na maanden radiostilte een berichtje.

Lieve kus. Gewoon. Omdat ik aan je dacht.

Zou hij weten hoe hard mijn hart gaat bonzen van deze paar woorden? Ik antwoord hem niet.

De volgende dag krijg ik weer een appje.

Je denkt vast nooit meer aan mij. Mooie mannen aan elke vinger ;-)

Je moest eens weten, denk ik. Je moest eens weten hoe vaak ik aan je denk, je moest eens weten hoe ik naar je kan verlangen, je moest eens weten hoe verschrikkelijk verliefd ik op je ben geweest. En misschien sluimerend nog wel ben, ondanks al mijn moeite dat gevoel de kop in te drukken.

’s Middags, tijdens een lange saaie zoomvergadering, kan ik me niet meer beheersen. Luchtig app ik: Wat dacht je ;-)

Een paar minuten later voeg ik eraan toe: Lastig om jou uit mijn kop te krijgen. Weet je best.

En jij? Mooie vrouwen in alle straten en in bed?

Ik hoef niet lang te wachten op een antwoord.

Hij: Wat dacht je ;-)

Kan ze niet van me afslaan.

Nee, geen interesse.

En dan is het hek van de dam. Hij vertelt me dat ik nog vaak door zijn lijf raas, ik app hem terug dat dat wederzijds is, en voordat we het weten zijn we weer in een koortsachtige erotische fantasie verwikkeld. Tot ik mezelf halt toeroep. Tessel, dit wilde je niet meer. Hij moet maar naar je toe komen als hij je zo graag wil. Niet meer dat zinloze geapp dat je uitholt en waarmee hij je in zijn macht houdt.

Steeds extremere seks

Alsof de duvel ermee speelt, krijg ik ook een berichtje van Wijnand. Wijnand, de slimste en de wonderlijkste man die ik ooit heb ontmoet. Wijnand die twaalf talen spreekt en die me graag brieven stuurde die hij op een typemachine had getikt. Wijnand die er complottheorieën op nahoudt en ervan overtuigd is dat Covid in een Chinees lab is gemaakt met het doel de hele wereld lam te leggen. Wijnand die enorm van pornokijken houdt en van zeer stevige seks. Wat ik in het begin van onze affaire nog wel spannend vond, tot hij me vertelde dat het voor hem geen spelletje was, maar een way of life. Dat gewone, lieve, tedere seks hem niet boeide en hem niet meer geil maakte.

Steeds vaker bekroop me een onbehaaglijk gevoel: was Wijnand eigenlijk niet een creep? Een seksverslaafde die steeds extremere seks nodig had om opgewonden te raken? Ik was opgelucht geweest toen er een einde aan de affaire kwam. Zou Pleasure daarom zo onder mijn huid zijn gekropen, vanwege Wijnand? Wijnand verleidde me tot spelletjes die misschien wel spannend waren, maar allerminst liefdevol of vrouwvriendelijk en waar ik me achteraf vaak verward en beschaamd over had gevoeld. Het duizelt me: wanneer houdt een fantasie op, een spannende ontdekkingstocht in bed, en waar begint het machtsmisbruik? Had ik me te veel laten meeslepen?

Die Wijnand dus stuurt mij een appje. Hoe het met me gaat. Dat hij een nieuw vriendinnetje heeft, die in is voor ‘wat gekkigheid’. Of ik niet een keertje mee wil doen?