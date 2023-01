Wraakvrouw - hoofdstuk 1: “Per ongeluk appte hij onze dochter in plaats van zijn minnares”

In Libelle’s nieuwe erotische thriller Wraakvrouw ontdekt Mirjam (46) op ontluisterende wijze dat haar man Ruud haar bedriegt. Relatietherapie mag niet meer baten en wanneer hij intrekt bij ‘die griet’ start Mirjam haar eigen zoektocht naar een lover. Gewoon voor de lekker, zegt ze tegen vriendinnen, maar in werkelijkheid maakt ze het haar missie om alle vreemdgangers die ze tegenkomt voor zich te winnen en uiteindelijk te ontmaskeren.

“Gaat het wel, mam?”

Ik knik van ja, maar ik wil gewoon dat ze weggaat. Mijn lieve Roos, veertien jaar en nog helemaal onbeschreven, moet zo lang mogelijk in de liefde blijven geloven. Dus ik houd mijn mond en schud nog maar eens wild met het schone overtrek dat ik om het dekbed doe. Net zo lang tot Roos’ aandacht verslapt en ik haar woorden van zojuist tot me kan laten doordringen.

Een paar minuten geleden kwam ze namelijk grinnikend onze slaapkamer binnen.

“Cringe!” riep ze. “Papa is echt een boomer.”

Glimlachend vroeg ik hoezo dan, vastberaden om het voor Ruud op te nemen.

“Hij appt echt zó bejaard!” Als bewijs duwde ze haar telefoon onder mijn neus.

Ik kan niet wachten om je weer te pakken, lees ik, en een emoji met gekke oogjes tot besluit.

Pakken. Dat zei Ruud twintig jaar geleden altijd tegen me, toen we nog fris en vrij waren, en vooral niet getrouwd. Hij studeerde in Rotterdam en ik liep stage in het ziekenhuis in Breda, waardoor we elkaar alleen in het weekend zagen. Vaak belden we dan halverwege de week even en Ruud kon dan verlekkerd vooruitblikken op het weekend.

En nu verheugt hij zich blijkbaar op een ander.

“Stoeicompetitie met Rick en papa, dat bedoelt hij natuurlijk”, zei ik. “Of doet je grote broer daar niet meer aan?”

“Ieuwww! Nee! Rick is ranzig!” gilde Roos. Wat ze daarna zei hoorde ik niet meer, want ik kon alleen maar denken aan wie dan, wat dan, hoe dan en hoe lang al?

De rest van de dag zeg ik er niks over. Ik zoek naar een manier om in Ruuds telefoon te kijken, of in zijn computer, op zoek naar bewijs. Tegelijkertijd wil ik hem ook vooral vragen stellen, minstens duizend, in plaats van zelf conclusies trekken. Ruud en ik zijn al 22 jaar samen, dus ik lees zijn gezicht nog beter dan hijzelf. Wanneer Rick en Roos weer allebei in hun telefoon verzonken op de bank liggen, nodig ik Ruud uit voor een wandeling buiten. Hij kijkt me verbaasd aan en ziet aan mijn gezicht dat ‘nee’ zeggen geen optie is.

“Heb je een ander?” vraag ik als we voorbij de brug zijn.

“Nee joh, gekkie, hoe kom je daar nou bij?” probeert Ruud.

“Heb je een ander?” vraag ik weer.

Ruud zwijgt.

“Laat ik het anders vragen. Wie wil je zo dolgraag pakken?”

Hij blijft stilstaan en kijkt me verbaasd aan.

“Ik weet dat ik het niet ben, want onze laatste sekssessie, daar heb ik geen actieve herinnering aan.” Ik klink opvallend kalm.

“Hoe..? Wat..? Heb je in mijn telefoon gekeken?” vraagt Ruud, met wat extra nadruk op het woord telefoon.

“Nee, lúl”, zeg ik, “je hebt Roos geappt in plaats van je minnares.”

“Neeeee!” zucht Ruud. Hij slaat zijn handen voor zijn ogen en vloekt en zucht en vloekt nog meer.

Nu ben ik degene die zwijgt.

Hij blijkt haar online ontmoet te hebben, ze heet Femke. Slechts 36 jaar en Ruud, mijn Ruud, ging dus bewust naar haar op zoek. Alleen voor wat vertier, drukt hij me op het hart, maar toen werd hij verliefd. Niet eens een opdringerige secretaresse, of een chanterende bazin, nee, hij ging bewust op zoek naar een ander.

“Het was me alleen maar om de jacht te doen”, probeert Ruud zijn verraad te verzachten. “Ik wilde weer voelen dat ik leef. Het is niet mijn bedoeling om je te verlaten. Ik hou nog steeds van je, Mirjam.”

“Je kunt nu niet meer blijven”, is het enige wat ik kan zeggen. Ik zou willen huilen, willen schreeuwen, slaan zelfs, maar ik zit op slot. “Vanavond nog wel, want de kinderen zijn thuis en we moeten terug, maar de komende dagen zul je bij Pieter en Danielle moeten logeren, of weet ik veel waar, want ik heb ruimte nodig. We moeten allebei nadenken hoe we nu verder gaan.”

VIJF MAANDEN LATER

Ruud logeerde helemaal niet bij zijn broer Pieter, nee, hij ging naar háár. En hij wil scheiden. Met glimmende ogen vertelde hij Rick en Roos over zijn nieuwe liefde, en hoe het heus niks met hen te maken had, maar dat hij toch echt voortaan bij haar zou wonen. En dat ze om het weekend wel langs mochten komen. In zijn optiek hadden we er samen heus een gesprek over gevoerd, maar voor mij voelde het vooral als een opsomming van eenzijdige besluiten. Mijn man breekt ons warme, lieve, mooie gezin doormidden omdat hij wil voelen dat hij leeft. Dat er daarmee drie harten langzaam sterven, lijkt hem niet te boeien.

Twee keer heb ik gehuild. Een keer bij mijn beste vriendin Sabine, en eenmaal in mijn bed. Voorheen ons bed. Daarna lukte het niet meer en was ik vooral boos. Dat ben ik nu nog steeds. Om zijn verraad. Niet alleen naar mij, maar naar ons hele gezin. En zoals Ruud zijn er duizenden. Ik vertelde iedereen die het horen wilde precies wat er is gebeurd, en iedereen wist wel een voorbeeld van een soortgelijk verhaal. Met termen als midlife en sleur praten we het met elkaar nog goed ook.

Sinds Ruuds vertrek stroomt er een ongekende kracht door mijn lijf. Verdriet voel ik zeker, maar de tranen branden niet. Ik vecht, ik strijd, ik bouw, ik zorg. Rick en Roos zitten veel op hun kamer en bij vrienden, want zo zijn pubers, maar ze zullen zien dat hun moeder zich niet in een hoek laat duwen. Ik leer ze veerkracht en dat je altijd verantwoordelijk bent voor het succes van je eigen leven.

Ik heb een plan, een mooi plan. Ik pak daarvoor mijn lievelingspen en een nieuw zwart boekje en schrijf:

13 januari. Vrijdag de dertiende. Plaat van de dag: Good as hell van Lizzo. Mij krijg je niet klein. Waar de een aan de drank gaat en de ander een mantra herhaalt, zet ik elke ochtend bij het opstaan een plaat voor mezelf op. Om me moed in te spreken, kracht te geven, of wat tranen los te schudden. Vandaag is het Good as hell van Lizzo. Stiekem gejat van Roos, maar dat vindt ze vast niet erg.

Ruud vond die Femke van ’m op Second Love, hoe cliché. Zij is inmiddels ook bij haar man weg, voor hem. Nu maak ik zelf een account aan, om vreemdgangers te vinden. Ik noem me Lila en omschrijf mezelf als lang en slank, met lang blond haar. Qua design ziet de website eruit als een klassenboek uit 1987, maar de vragen boeien me wel. Wat ik zoek, waar ik op val, of ik een ontmoeting voor één keer wil of juist langer. Of ik een liefdesnestje thuis heb of juist op neutraal terrein wil afspreken. De gedachte dat Ruud dit ook allemaal heeft afgewogen voor zichzelf, toen hij nog met mij was, maakt me misselijk.

Ik heb mijn profieltekst - Hoi ik ben Lila en ik heb zin om te lachen en te voelen dat ik leef. Waar neem jij me mee naartoe? - nog niet af, of het regent al hartjes en knipoogjes bovenaan de pagina. Peter321, THE DUDE, Nachtkaars, RobbieR, allemaal laten ze een like voor me achter. En allemaal zijn ze getrouwd of wonen ze samen, zo te zien. Sommigen hebben een foto die wazig is gemaakt, sommigen hebben geen foto, maar verwijzen naar hun KIK-account om foto’s uit te wisselen. Wat is KIK?

Ik zou mannen stuk voor stuk willen toeschreeuwen dat ze verdomme moeten kijken wat ze thuis hebben. Willen ze dat echt allemaal op het spel zetten voor een extra dotje aandacht? Is seks en het legen van hun zak dan zo belangrijk dat dat niet onder de douche kan? Maar ik houd me in. Ruud en ik hadden duidelijk een dip, maar hij deed er ook niks aan. Uiteindelijk zorgde hij alleen voor zichzelf.

Mijn wraak zal zoet zijn. Wacht maar.