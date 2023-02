Wraakvrouw - hoofdstuk 4: “Mark duikt niet meteen mijn broekje in, maar begint keurig bovenaan”

VRIJDAG

De kinderen zijn naar school en ik ben vrij. Ik begin de dag met een lange, warme douche en een liedje waarvan ik rustig word: People help the people van Birdie. Ik heb straks namelijk een date.

Mark heet deze. Salesmanager, 49, en ook weer gelukkig getrouwd. Zo gelukkig dat hij toch op Second Love zit en me mailt over kunst en hoe graag hij daarnaar kijkt. Hij weet er ook veel over te vertellen, snoeft hij. Mark is knap. Lang, bijna twee meter, en heeft nog een goede kop haar voor een bijna-vijftiger. Bruine ogen, meestal val ik daar niet op, maar Mark heeft een blik die magnetisch op me werkt.

We hebben elkaar één keer gezien, voor een drankje in Leiden. Neutraal terrein voor ons allebei en na twee gin-tonics zette hij me af op het station. Pas in de auto zoende hij me, terwijl hij me niet van het verlegen soort lijkt. En dat hij me leuk vindt was ook wel duidelijk. Nee, Mark heeft graag de touwtjes in handen. Hij is een jager, dat wist ik na drie appjes al, en ik moet me vooral niet te snel aan zijn verzameling laten toevoegen.

Zijn lippen zijn vol en zijn zoenen zijn grof en nat, maar wel lekker. Ik proef dat hij rookt, en dat hij er gauw een Smintje tegenaan heeft gegooid. Het deert me niet. Rokers vind ik niets, maar met Mark hoef ik toch niet te trouwen. Ik hoef alleen maar met hem naar bed. Of naar een vogelkijkhut in dit geval, want op zijn verzoek lopen we nu naast elkaar over een wildrooster, de duinen in. Een beetje onwennig is het nog wel. Onze laatste, en eerste, zien-en-zoen-moment was drie weken geleden. Sindsdien hebben we nog wel wat geappt en zelfs een keer gebeld. Mark was die dag onderweg naar een klant en ik was net klaar in de sportschool en had hem een foto van mijn bezwete decolleté gestuurd. Hij belde meteen, zonder te vragen of het uitkwam, en zei dat hij zo vaak aan me dacht. Ik weet dat het gelul is, maar toch doet het iets met me. En ook nu kies ik ervoor om hem te geloven. Mark is de vierde vreemdganger die ik van Second Love pluk, en ik weet inmiddels precies hoe het spel der verleiding gespeeld wordt.

Lopend door de duinen pakt Mark niet mijn hand, maar gooit hij zijn arm joviaal om mijn nek. De onwennigheid duurde precies vijf minuten, toen deelde hij een Werthers Echte uit en dat bleek een wonderbaarlijke ijsbreker. Smakkend lachen we en lopen we richting het vogelmeer. Mark stopt, kijkt me aan en zoent me. Ineens heb ik twee snoepjes in mijn mond en met een grote haal lepelt hij er weer een terug op zijn eigen tong. Het is ginnegappen met Mark. Ik snap wel waarom zijn vrouw destijds op hem is gevallen. Al betwijfel ik of zij deze kant van hem nog wel eens te zien krijgt, tussen al de hockeywedstrijden en de verplichte weekboodschappen door. We zoenen midden op het pad en Mark lijkt zich niks aan te trekken van de wandelaars die we tegenkomen.

“Hoor je dat?” Hij wijst met twee vingers van zijn rechterhand in de lucht. De lange ‘oooo’ verraadt dat hij niet geboren is in de Randstad.

“Die vogel?” vraag ik. “Weet jij welke dat is?”

“Dit is een Boompieper!” roept Mark trots.

Ik moet ervan gniffelen. Van de naam van het beest en van het feit dat deze stoere salesman met zijn bolle biceps en gebruinde kaken gewoon een vogelaar blijkt. Om zijn gelijk aan mij te bewijzen opent hij een app op zijn telefoon waarmee hij de vogelzang opneemt, waarna er een plaatje verschijnt. Het kleine verenpak heet inderdaad een Boompieper en ziet er aardig Hollands uit.

Opgetogen pakt Mark mijn hand, nu wel, en leidt me naar een donkergroene hut bij het meer. We moeten een kronkelig en steil zandpad af om er te komen. Nu snap ik wel waarom Mark zo graag hier wilde afspreken. Het uitzicht is prachtig en de privacy al net zo.

Een verrekijker hebben we niet meegenomen, maar dat hindert niet. Wanneer de houten deur door de ijzeren veer vanzelf dicht slaat, hebben we alleen nog oog voor elkaar.

“Het buitenleven staat je goed, mooie Mirjam”, fluistert Mark en geeft een kus in mijn nek. En nog een, en dan een flinke lik in mijn oor. Ik krijg er een rilling van, maar het heeft ook wel iets. Met een grote beweging draait hij me om en zet me tegen de houten deur.

“Ik wil je voelen Mirjam. Mag ik je voelen?”

Zijn hand glijdt al over mijn buik naar beneden en weer stevig omhoog, waardoor de onderkant van mijn jurkje een beetje opstroopt. Ik wil een grap maken over ‘de flamoesvogel’ maar het risico van een moodkiller is te groot. Ik heb Mark namelijk bijna waar ik hem hebben wil. Seks in een vogelhut heb ik nog nooit gehad en Mark heeft me wel in de stemming gebracht. Hij blijkt wederom een gentleman en duikt niet meteen mijn broekje in, maar begint keurig bovenaan. Mijn tepels zijn keihard van de kou, maar Mark leest er opwinding in. Ik laat hem graag in die waan. Hij streelt ze teder en knijpt zacht. Hmm, dat voelt goed. Mijn bekken duw ik aanmoedigend tegen de zijne. Zijn pik priemt dwars door zijn linker broekzak omhoog. Slechts twee laagjes katoen tussen ons in.

Het werkt, want Mark valt aan met zijn tong op mijn borsten. Mijn jurk houdt hij behendig met zijn linkerhand omhoog.

“Hhhhmmmm”, kreun ik, en ik meen het nog ook. Mark weet zichzelf echt wel te verkopen hier. Hij kust mijn buik en hurkt naar beneden. Gaat-ie nu echt..?

Hij gaat, ja. Zijn tong cirkelt precies waar ik ’m graag wil en met mijn handen geef ik mijn borsten de aandacht die ze nodig hebben om tot een hoogtepunt te komen.

“Ohhh!” gil ik net te hard, en Mark legt meteen zijn hand op mijn mond. We schieten in de lach en ik zoen Mark vol op zijn natte mond. Hij smaakt een beetje muf. Mark zoent gulzig door en drukt zijn heupen tegen de mijne. Natuurlijk wil hij ook. Met mijn rechterhand wurm ik zijn riem open en trek ik de knoopjes van zijn jeans los. Zijn boxer is doorweekt en hij slaakt een zware zucht wanneer mijn hand zijn warme huid raakt. Nu is het mijn beurt om te hurken. Ik lik zijn ballen, hij is een scheerder zo te zien, en zuig ze om beurten in mijn mond. Zijn harde pik roept tikkend op mijn neus om aandacht, maar krijgt niet meteen wat-ie wil. Mark laat duidelijk blijken dat hij gepijpt wil worden, maar ook nu geef ik niet al mijn kaarten in een keer weg. Na een paar stevige trekken spuit hij mijn hand vol. Hij blijft muisstil en trekt zijn mondhoeken bijna tot achter zijn oren.

“Ohhhh mooie Mirjam toch!” zucht hij. Een vlug kusje en dan trekt hij zijn broek omhoog. Ik moet zelf maar kijken waar ik zijn sperma laat blijkbaar. Ik veeg mijn hand af aan de muur.

“Kunst!” lacht Mark.

“Kom, we maken een selfie bij dit pronkstuk”, zeg ik. En dat doen we. Onze hoofden bij elkaar, een gulle glimlach en seks in onze ogen. Precies het bewijs dat ik hebben wil.