Wraakvrouw - hoofdstuk 5: “Ik vraag hem of zijn vrouw ook weet dat wij afspreken”

Strak van de adrenaline zit ik op de bank. Mark stuurt me kushartjes vanuit de auto en dat hij zo genoten heeft. Ik voel een cocktail van ontzetting, spanning en overwinning. En vooruit, genot, want die man wist wel wat hij deed. En ook walging, want zo ver gaat zo’n man dus, hoewel zijn vrouw thuis zit te wachten. Of nietsvermoedend op haar werk haar deel van hun gezamenlijke hypotheek bij elkaar schraapt. En hij komt dan thuis, geeft haar een zoen en vraagt hoe haar dag was. Zij vertelt hoe druk het was, hij zegt ook dat hij veel heeft gedaan en mompelt iets over een klant en rept met geen woord over de vogelkijkhut. En daarna gaan ze gezellig aan de boerenkool met worst. Zou ze iets zien aan hem? Iets ruiken? Iets vermoeden? Ik had bij Ruud wel vaker het gevoel dat er iets was, dat hij anders was. En ik viste ook wel eens, of hij nog van me hield en of er misschien een knappe secretaresse op kantoor was. Hij deed het keer op keer af als onzeker vrouwengedoe en ik wilde hem maar wat graag geloven.

Maar ook: wat was het lékker. Die boodschap app ik Mark, aangevuld met Adorn, een nummer dat mijn vriendin Sabine me ooit stuurde en dat druipt van de seks. Ze wilde alleen nog liefde als het was zoals dit, grapte ze. En nu snap ik wat ze bedoelt. Het is lang geleden dat ik me zo begeerd voelde.

Ruud en ik hadden al maanden, of eigenlijk jaren, geen seks meer. We waren elkaar fysiek ontwend. Een snelle kus bij thuiskomst en vertrek, dat was het. Mijn lippen werden niet eens meer nat. Sinds hij weg is, beleef ik een seksuele opleving. Vooralsnog met mezelf, aangewakkerd door de aandacht van Peter en Sander, en ook de andere berichten in mijn inbox maken me los en lustig. Mark is de eerste die zijn handen weer op mijn blote huid legde.

Ik zoom nog eens goed in op onze selfie op de bank. Zijn donkere ogen schitteren, zijn wangen gloeien. “Mijn vrouw is nog steeds een lekker wijf”, zei Mark toen we terugliepen naar onze auto’s. Hij noemt haar steeds ‘mijn vrouw’ en zegt dat hij ‘met respect voor elkaars thuissituatie wil blijven afspreken.’

“Natuurlijk”, zei ik. Dat Ruud bij mij weg is, vertel ik niet, maar ik noem hem wel bewust ‘Ruud’ en niet ‘mijn man’. Ik wil zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. “Weet ze dat wij afspreken?” vroeg ik. “Nee, ik ben heel ruimdenkend, maar zij is helaas niet zo. Als ze zou weten dat wij hier nu lopen en dat ik je snel weer ga kussen, dan woon ik morgen boven de Chinees.” Ik knikte alleen.

Mijn hoofd tolt ervan.

Morgenavond wijn? app ik naar mijn beste vriendin. De kinderen zijn bij Ruud en dus is het weekend geheel aan mij.

Ze belt me meteen.

“Ik verveel me dood hier, dus ik kom nu wel! Ook goed?”

“Beter zelfs!” lach ik.

“Zie je wel! Jij hebt iets!” roept Sabine. “Hou ’m vast, ik ben er zo!”

Na een stevige knuffel veert Sabine naar achteren en kijkt me aan.

“Ik heb gelijk, hè?” grijnst ze.

“Ik heb vanmiddag seks gehad”, zeg ik zo droog mogelijk. “Hele goede.”

“Niet! We hebben nog niet eens ingeschonken!”

We gieren van het lachen.

“In dat geval schenk ik meteen een goede bel”, besluit Sabine.

De wandeling, de vogelkijkhut, zijn volle lippen en kale ballen: ik vertel het allemaal, maar dan gekuist. Door het herhalen van mijn lustige avontuur, gaat de opwinding voor een tweede rond in mijn lijf. “Mark was wel echt de verrassing van de dag”, besluit ik. Tot zover mijn discretie. Over zijn vrouw zeg ik dan weer niks. Over mijn missie en mijn zwarte boekje ook niet.

Sabine drinkt haar wijn alsof het cola is, en kijkt me met grote ogen aan.

“Dat over die ballen hoefde ik niet te weten”, zegt ze, “dat is toch ongemakkelijk als ik hem straks een keer ontmoet.”

“Oh, je gaat Mark nooit zien, hoor”, antwoord ik.

“Hoezo niet?”

Nu moet ik snel iets verzinnen. “Online daten, zoals ik nu doe, is toch een beetje voor spek en bonen”, zeg ik.

“Spek en ballen”, grapt Sabine.

“Ik ben helemaal niet van plan om verliefd te worden. Gewoon een beetje genieten van de aandacht en de gezelligheid, meer niet.”

“Je hebt gelijk ook. Eindelijk kan het!”

“Hoe is het met jou?” stuur ik het gesprek een andere kant op. Sabine weet echt wel genoeg voor nu.

“Goed”, glimlacht mijn vriendin. “Goed. Arnaud doet ineens allemaal zijn best joh, voor mij. Hij kookt nu elke vrijdag, en goed ook, en binnenkort gaan we een weekend naar Brugge. Hij heeft zelfs geregeld dat zijn broer dan op de kinderen komt passen.”

“Wat lief!” roep ik. “Echt leuk voor je.” Ik kan een kleine scheut jaloezie niet ontkennen.

“Ja, echt lief, hè?” gaat Sabine verder. “Het lijkt wel alsof jouw scheiding mijn relatie juist een boost geeft. Toen Ruud wegging, vroeg Arnaud mij ook of ik nog wel gelukkig was, of er twijfels waren en drukte hij me op het hart dat onze relatie zo belangrijk voor hem is. En daar profiteer ik nu al maanden van.”

“Wat fijn voor jullie”, zeg ik. “Ruud doet nu vast ook enorm zijn best voor die Femke, maar ik -”

Sabine pakt mijn handen en geeft er een kus op.

“Sorry lief, ik dacht niet na.”

“Nee, het is oké”, antwoord ik. “Ik ben echt blij voor jou. Voor jullie. Tussen mij en Ruud was geen liefde meer, maar tussen Arnaud en jou wel en ik vind het alleen maar mooi dat die nu groeit.”

“Jij vindt jouw liefde ook wel weer”, sust Sabine. “Een man die hoteldebotel van je is, natuurlijk! Je bent een prachtige vrouw en ook nog eens hartstikke grappig en heel lief. Misschien die Mark wel!”

“Nee, niet Mark”, lach ik.

“Ja, jij ziet ’m nu als een lekkere snack”, vindt Sabine, “maar misschien is hij wel oprecht met je.”

“We gaan het zien, lieverd.”

De volgende ochtend word ik wakker met een houten hoofd en een hongerig hart. Ik denk aan Mark, aan zijn lach en zijn blije ogen. ‘Stop’ zeg ik tegen mezelf, niet de fantasie-tour op. Geen plannen maken, het gaat gewoon zoals het gaat.

Ik pak mijn telefoon van mijn nachtkastje en besluit Mark op te zoeken op Facebook. Met zijn naam en woonplaats krijg ik minstens twintig hits, dus dat wordt scrollen. Daar staat-ie hoor, met zijn knappe kop en gulle grijns. Een afgesloten profiel, uiteraard, maar ik kan wel terugbladeren door zijn profielfoto’s. Hij staat overal alleen op. Zou ik ook zijn vrouw kunnen vinden?

Niet bij relatiestatus, niet bij zijn vrienden. Hij is ook al jaren samen met haar, dus ze moet ergens te traceren zijn. Via de reacties op zijn foto’s misschien? Zal ik nog even speuren of gaat dat te ver?

Bingo.