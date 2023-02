Wraakvrouw - hoofdstuk 7: “Vind je dat lekker? En dit? Vind je dit ook lekker?”

“Natuurlijk dacht ik aan ons. Vond je het lekker?”

Ik lig nog in bed als Mark belt. Hij zit in de auto, onderweg naar Zeeland en heeft alle tijd om mijn aandacht te plukken.

“Het deed wel wat met me, ja”, geef ik toe. “Ik heb ’m ook minstens vier keer opnieuw bekeken.”

“Hmmm, lekker Lila.”

Zo noemt Mark me als het om geilheid gaat, anders zegt hij gewoon Mirjam. Blijkbaar heeft hij de vorming van een ander personage nodig om zijn ontrouw aan zichzelf te rechtvaardigen.

We kletsen minstens een uur, waarin diepgaande bekentenissen over gevoelens en onzekerheden worden afgewisseld met schaterlachen. Ik zou bijna vergeten dat ik Mark ook weer ga loslaten, ook al weet hij dat nog niet. Misschien is het toch beter als ik hem de kans geef om zelf open kaart te spelen naar zijn vrouw Annemarie.

“Zie jij ook andere mannen?” vraagt Mark. Technisch gezien niet, want ik heb alleen Mark nog maar aangeraakt sinds mijn SecondLove-avontuur. Sander lijkt toch bij zinnen gekomen, want hij rept met geen woord meer over een stranddate en houdt het nu alleen bij selfies vragen en zonder interessepeiling terugsturen.

“Nee”, zeg ik daarom.

“Ik zie ook alleen jou, want ik vind je helemaal te gek”, gaat Mark verder. “Ik ben heel trouw in mijn ontrouw. Als jij dat ook bent, dan boek ik een hotel voor ons, waar we lekker uitgebreid kunnen we vrijen. Zonder condoom.”

“Pardon?” vraag ik verschrikt. Met deze brutaliteit heeft hij zojuist zijn kans op een eerlijke open kaart verspeeld. Meteen schieten mijn gedachten naar mijn ex Ruud. Gek genoeg stond ik er niet eerder bij stil dat hij het ook onveilig heeft kunnen doen met die Femke van ’m. Nu was er weinig woestheid tussen ons, maar het idee dat hij me had kunnen besmetten met het een of ander maakt me opnieuw woedend over de afgelopen twee jaar.

“Ik ben helemaal schoon, hoor”, zegt Mark snel, “maar we doen wat jij wil.”

“Weet je wat?” besluit Mark, “ik weet een mooi hotel aan de kust en boek daar een kamer voor vrijdag. Jij bent van harte welkom om ook te komen, ik stuur je wel de locatie.”

Donderdag

De afspraak met Mark komt dichterbij en ik neig naar gaan. De beste man probeert me al dagen over de streep te trekken met allerlei smakelijke beloftes, variërend van wijn tot wijdbeens entertainment. Hoe minder ik laat horen, hoe harder hij zijn best doet.

Dat geldt trouwens ook voor Sander, held op sokken, die nu met me wil lunchen in het centrum van Amstelveen. Alsof ik daar helemaal naartoe ga? Ik heb gezegd dat hij met een beter voorstel moet komen en dat doet hij nog ook. Deze rol als ijskoningin gaat me verrassend goed af.

Ik heb een mooi setje besteld, voor morgen, voor het geval dat ik ga. Een kanten body, donkergroen, die werkelijk prachtig staat bij mijn rode haar en bleke huid. Die is nog sproetenvrij, aangezien mijn huid al maanden niet sunkissed is. Voor de spiegel maak ik een paar mooie foto’s. De mooiste, mysterieus en sexy, stuur ik naar Sander. Uiteraard zorg ik dat alleen mijn lange haar zichtbaar is en niet mijn gezicht. Het blijkt een succes, want Sander stuurt een kwartier later een regen aan hartjesogen en vlammetjes, gevolgd door een foto van zichzelf in een soortgelijke pose. Wel met zijn gezicht erbij, en zo’n sexy-mannen-frons op zijn voorhoofd. “Ziet er goed uit, Sander”, mompel ik hardop.

“Mahaaamm!” klinkt het van onderaan de trap. Snel trek ik een pyjamashirt en relaxbroek aan over m’n speelpakje. Ik weet bij Roos immers precies hoe het gaat, die roept en stormt binnen. En jawel.

“Wat is er met jou?” vraagt ze vertwijfeld.

“Niks? Hoezo?” antwoord ik.

“Je bent zo lang boven. Weet jij waar mijn oplader is? Ik weet zeker dat Rick ’m heeft, maar hij ontkent.”

“Geen idee, lieverd”, zucht ik, “maar pak de mijne maar.”

“Lag je net op je bed?” wil Roos weten. Ze kijkt naar de vouwen op mijn deken en ik geef gauw mijn buikspieroefeningen de schuld.

“Kom”, zeg ik, “We gaan slapen, het is al laat.” Na een discussie over de waarde van het woord ‘laat’ krijg ik Roos dan toch mijn kamer uit en maakt ook haar oudere broer aanstalten om te douchen en te slapen. Eenmaal in bed neem ik een besluit: ik ga morgen naar Mark in het hotel en ik zorg dat hij er gloeiend bij is.

Vrijdag

Hij staat al aan de bar met een dikke Belg in zijn hand.

“M’n favoriet, schat”, wijst Mark naar zijn bier, “zwaar pils, maar heel goed. Ik heb voor jou een witte wijn besteld, of wil je dit ook?”

Een kus op mijn mond, gewoon tussen alle andere gasten. Goed, we zijn in een hotel in een stad waar we allebei niet wonen, maar de man neemt hier wel een risico als je het mij vraagt.

“Wijn is fijn”, glimlach ik. Hij is wel echt knap, potver. Gladgeschoren vandaag, casual pak. En wat ruikt hij lekker.

“Kom”, zegt Mark, “neem je glas maar mee, dan laat ik je de kamer zien.”

In de lift zoenen we al. Hij smaakt bitter en zout, alsof ik mijn tong in een schaal nootjes duw. Marks hand glijdt langs mijn onderrug naar beneden en hij duwt zijn middelvinger precies tussen de bollingen van mijn billen.

“Hmmm”, kreunt hij. “Ik heb zin in je.”

Ik glimlach terug en merk dat ik nog even mijn best moet doen om in de mood te komen. Mijn gedachten dwalen af naar mijn plan.

“Kom, hier is het”, zegt Mark. “Kamer 311.”

Eenmaal binnen pakt hij mijn wijn uit mijn handen en duwt me al zoenend op het bed. Het lijkt wel een goedkope romcom. Toegegeven: lekker is het wel. Mark kan echt goed kussen en nu ik zijn stijve zo door zijn pantalon voel priemen, verzet ik me niet langer tegen mijn zin.

Na een minuut of wat veert hij op. “Wacht! Wacht!”

Verbaasd kijk ik hem aan. Mijn minnaar springt van het bed en grabbelt in zijn tas. Trots houdt hij een geluidsboxje omhoog. “Jahaa!” glundert hij. “Overal aan gedacht, hè.” Op de beats van de drum schuifelt hij naar me toe. Gul lachend en geil. Ontbloot bovenlijf en al dansend laat hij zijn broek zakken.

This is what you are zingt Mario Biondi en de tekst kan niet treffender zijn. Ik zet mijn stoutste glimlach op en pak snel mijn telefoon.

“Moet even, hoor”, zeg ik, “Je ziet er zo lekker uit.” Mark neemt het maar wat graag van me aan en gaat er zelfs voor staan. Nog een, en nog een, klik, klik, klik.

Ik trek Mark bovenop me en duw zijn gezicht naar mijn borsten. Gewillig kust en kneedt en pakt hij alles wat hij tegenkomt. Dit is wie je bent, Mark, denk ik bij mezelf en verrassend genoeg stook ik daarmee ook mijn eigen vuurtje op. Zeker omdat ik weet wat hij allemaal kan met zijn tong.

“Ohhhh! Mark! OHHHH! gil ik niet veel later. Op mijn hardst. Het kan me werkelijk niets schelen als iemand ons hoort.

“Geil als je mijn naam zegt”, hijgt Mark.

“Oh ja?” plaag ik. “Vind je dat lekker? En dit? Vind je dit ook lekker?”

Met mijn rechterhand trek ik langzaam maar stevig zijn harde pik naar beneden, terwijl Mark boven me hangt. Ik weet dat hij me graag wil neuken, maar om het condoom-gedoe te voorkomen, zorg ik dat het niet zover komt.

“Oh Lila, ik kom bijna”, kreunt Mark. “Zal ik je neuken? Ik wil je graag - Ohhh!”

Ik trek sensueel en krachtig, en zie dat hij het niet meer kan inhouden.

“Kom voor me, Mark, kom”, zeg ik en op dat moment kleurt mijn buik vol met wit. “Je leek wel boos”, grijnst Mark als hij zich uithijgend naast me laat zakken, “zoals bij goedmaakseks.” Hij moest eens weten.

Een dutje en een uitgebreide douche later zit ik weer in de auto naar huis. This girl is on fire! zing ik mee met Alicia. Op de eerste de beste parkeerplaats die ik tegenkom, open ik mijn mailapp. Ik heb speciaal het adres ‘lilalinkt’ aangemaakt en stuur Marks vrouw Annemarie de mail die ik al had klaargezet:

Lieve Annemarie,

Het spijt me dat je het van mij moet horen, maar Mark bedondert je. Hij zoekt al weken contact met me en heeft zojuist een hotelkamer voor me geboekt.

Ik laat hem nu los, maar voor jou wil ik zeggen: praat alsjeblieft met je man en geloof niet alles wat hij zegt. Veel sterkte!

Liefs, Lila.