10 levenslessen die je kunt leren van ‘B&B vol liefde’

Dit zijn de tien dingen die ik heb geleerd:

1. Dat ik een zonnevlecht heb

Altijd leuk om iets over jezelf te leren. Zo wist ik nog niet dat ik in het bezit ben van een heuse zonnevlecht. Ergens ter hoogte van mijn navel schijnt-ie te zitten. Dankzij Anne, gast van Walter en bestie van Claudia, weet ik dat nu. En die zonnevlecht kan ook nog eens behoorlijk in de knoop zitten. Dat kun je maar beter weten, want voor je het weet loop je jarenlang met een verstrikte zonnevlecht rond. Zou zonde zijn.

2. Verkouden? Topexcuus!

Binnen hetzelfde tantra-oord hoorde ik de volgende topzin: “Mag ik die vraag morgen beantwoorden? Ik zit nu even met mijn verkoudheid.” Legendarisch! De les: stelt iemand een vraag die je niet zint? Haal even je neus op en parkeer de vraag met verkoudheid als excuus. Vragen parkeren kun je leren, en deze wijze les hebben we aan Walter te danken.

3. Wees als Olof

Voor een ieder die het leven nogal een toestand vindt: maak van Olof je goeroe. Je zal zien dat de boel een enorm positieve wending neemt. Je vliegt alles aan met een houding van: “Niks mis mee” en “Dat is prima”, en verder verstaat eigenlijk niemand wat je zegt. Dat laatste is helemaal niet erg, want zo kom je ook nooit in moeilijke, diepgaande gesprekken terecht. O, en als je dan toch de Olof aan het uithangen bent: streef dan net als hij het leven met een vrouw in een enorme roze villa na, want daar is niks mis mee. Zelfs niet als je in het poolhouse moet slapen.

4. Laat nooit iemand anders je boompje snoeien

Grote kans dat het totaal niet wordt zoals jouw bedoeling was. En dan ben je meteen helemaal niet blij.

5. Word je afgewezen? Doe even rustig

Natuurlijk kun je cadeaus terugeisen, erop los sneren en daarna de hele B&B in de hens zetten. Is een optie. Maar je kunt ook gewoon even normaal doen. Dan hoeft niemand de boel met salie te reinigen zodra je de deur uit bent.

6. Hou je niet van moeilijke gesprekken? Communiceer via je hond

“We gaan nu afscheid nemen van deze man, hè Amy? Want het is geen match, toch Amy?”

7. Knuffel acht seconden

Dan vergroot je de kans op een diepe, energetische connectie. En op extreem ongemak, spontaan optredende claustrofobie en schurft - maar daar hebben we het niet over.

8. Overal ter wereld is een frikandel te krijgen

Zoek een vent in een Feyenoord-shirt en vraag om een frikkendel spesjel. Succes gegarandeerd.

9. Vernoem geen berg naar jezelf

Komt een tikkeltje narcistisch over. Net als de leider van een community willen zijn. En je toekomstige kinderen niet naar school willen sturen omdat je denkt dat je het zelf beter kan. En constant roepen dat niemand zo veel ‘explored’ en ‘experienced’ heeft op z’n ‘journey’ als jij. Gewoon niet doen.

10. Tenen lezen is een beroep, maar niet een beroep dat je wil

Tenen schijnen je iets te kunnen vertellen over het verloop van je leven. Net als handlezer kun je dus ook tenenlezer worden. Dat wist ik niet, maar dankzij een van de logees van Leendert, weet ik dat nu wel. Sterker nog: ik heb het zien gebeuren. Ik had slechts één milliseconde de tenen van Leendert op mijn netvlies nodig om te weten: tenenlezer zijn lijkt me het meest afschuwelijke beroep OOIT.

