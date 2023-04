10x dít zijn de leukste erotische series van dit moment op Netflix

We zetten de leukste erotische series op Netflix van dit moment voor je op een rijtje.

‘Toy boy’

Met Toy boy heeft Netflix opnieuw een Spaanse hitserie te pakken, vol halfnaakte Spaanse mannen. In de serie wordt een stripper in Málaga vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Zijn doel? Bewijzen dat zijn minnares hem liet opdraaien voor de moord op haar man. Een spannend verhaal met hier en daar heerlijke vleugjes erotiek. Goed nieuws: inmiddels zijn er al meerdere seizoenen van de serie te zien. Bingen maar!

‘Newness’

Martin en Gabi proberen een relatie op te bouwen nadat ze elkaar hebben ontmoet via een datingapp, maar wanneer de verveling toeslaat, zoeken ze een oplossing die niet voor iedereen is weggelegd. Zij genieten er in elk geval van en we denken jij als kijker ook.

‘365 days’

Jonge maffiabaas Massimo Torricelli ontmoet de knappe Laura tijdens een vakantie op Sicilië. Laura is de vrouw waar Massimo nooit van had durven dromen en laat haar (ja, echt) vervolgens kidnappen. Hij sluit haar op in een luxe kasteel en geeft haar 365 dagen de tijd om van hem te houden. Je begrijpt: dit is geen gezonde relatie, maar het gaat er wel heet aan toe.

‘Sex/life’

Billie verveelt zich rot in haar huwelijk en begint te fantaseren over haar ex, Brad. Beter gezegd: ze blikt terug op hun seksleven. En ja, dat krijgen we als kijker te zien. En nee, daar hoor je ons absoluut niet over klagen. Ook van deze serie zijn inmiddels al meerdere seizoenen te zien en dat is niet zonder geldige reden.

‘Oscuro deseo’

We vervolgen de lijst met erotische Netflix-thrillers met een zwoele Mexicaanse serie. Oscuro deseo (donkere verlangens) scoort goed in Nederland. De erotische serie heeft misschien geen ijzersterk verhaal, maar compenseert dit ruimschoots met een overdaad aan functioneel naakt en pittige erotische scènes die de zintuigen goed weten te prikkelen.

‘Outlander’

Ook de bekende serie Outlander scharen we onder erotiek, maar wel met een fantasy-tintje. Deze spannende serie, gebaseerd op de fantasieromans van Diana Gabaldon, gaat over het drama van twee lovers die gescheiden worden door tijd. Outlander kent inmiddels al zes seizoenen vol stomende scènes.

‘Olhar indiscreto’

Miranda is zo’n efficiënte hacker dat ze door iedereen onopgemerkt blijft. Haar spannendste klus is het bespioneren van haar buurvrouw Cléo, de dure prostituee in het tegenoverliggende gebouw, met verrekijkers, camera’s en gehackte computers. Maar op een dag gaat Cléo op reis en vraagt ze Miranda voor haar hond te zorgen. Die dag verandert Miranda’s lot voorgoed: ze ontmoet de man van haar dromen en vermoordt een andere man uit zelfverdediging. Wat ze niet vermoedt, is dat alles deel uitmaakt van een groter plan.

‘Fifty shades of Grey’

Al een wat oudere film, maar ondertussen bijna een klassieker. Niet alleen de films, maar ook de boeken blijven ongekend populair! En wij begrijpen wel waarom. Fifty shades of Grey was een van de eerste films die echt bekendheid kreeg bij een groot publiek vanwege de erotische scènes. Wij denken dan ook dat onder andere Fifty shades of Grey de weg heeft vrijgemaakt voor een betere acceptatie van door Hollywood geproduceerde erotische films en series.

‘Wanderlust’

Wanderlust bekijkt hoe we gelukkige relaties opbouwen en onderhouden en stelt de vraag of levenslange monogamie mogelijk is – of zelfs wenselijk. Toni Collette speelt Joy Richards, een therapeute die een manier probeert te vinden om de vonk met haar man levend te houden nadat haar fietsongeluk hen ertoe aanzet hun relatie te heroverwegen. Terwijl we haar familie, vrienden, buren en cliënten ontmoeten, ontstaan er opmerkelijke en toch herkenbare verhalen over liefde, lust en verboden verlangens.

‘Doctor Foster’

Dokter Gemma Foster denkt dat haar man een affaire heeft. Ze gaat zelf op onderzoek uit en raakt er langzaam maar zeker helemaal door geobsedeerd. Geloof het of niet, maar dit spannende verhaal jaagt je niet alleen een klein beetje de stuipen op het lijf, maar prikkelt je zintuigen ook op een andere manier. Een echte must-see.

