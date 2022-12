25 jaar Titanic: was er nou wel of geen plek voor Jack?

Soms grijpt de dood van een personage ons zo aan dat we er letterlijk om rouwen, zo hebben onderzoekers al eens aangetoond. Zo’n geval was Jack. Geen wonder dus, dat we tot op de dag van vandaag nog steeds verhitte discussies voeren over zijn laatste scène met Rose, waarin ze klappertandend hun laatste woorden uitwisselen, alvorens Jack bevroren naar de bodem van de oceaan zinkt. Maar was dat wel nodig?

Onmogelijk

James Cameron is na 25 jaar zo gruwelijk klaar met de deurdiscussie dat hij er een wetenschappelijk onderzoek aan heeft gewijd. Dat deed hij ter ere van de 4K-remake van Titanic, die in februari volgend jaar – rond Valentijnsdag – uitkomt. “We hebben een grondige forensische analyse gedaan met een onderkoelingsexpert die het vlot uit de film heeft nagemaakt”, vertelt Cameron aan de Canadese krant The Toronto Sun. “We hebben sensoren geplaatst op de lichamen van twee stuntmensen met hetzelfde lichaamsgewicht als Kate en Leo. Vervolgens hebben we verschillende methodes getest om te kijken of ze het allebei hadden kunnen overleven. Het antwoord is dat dat onmogelijk had gekund.”

Hoe de vork precies in de steel zit, daar doet hij geen verdere uitspraken over. Op zijn verlossende antwoord zullen we dus nog een maandje of twee moeten wachten.

Liefde, opoffering en sterfelijkheid

Niet alleen had Jack het niet kúnnen overleven, zo vertelt Cameron, het was ook gewoon niet de bedoeling. Je kunt het vergelijken met het liefdesverhaal van Romeo en Juliet. “Het is een film over liefde, opoffering en sterfelijkheid. De liefde krijgt gewicht door de grootte van het offer”, vindt hij. Er is volgens hem dan ook geen discussie mogelijk. “Had Romeo slimmer kunnen zijn en het gif niet kunnen drinken? Ja. Had hij kunnen beslissen om zijn mes niet mee te nemen, voor het geval dat Juliet zichzelf ermee zou neersteken? Ja, absoluut. Maar dan had de film zijn punt gemist.”

Hetzelfde geldt dus voor Titanic. “Als hij was blijven leven, was het einde van de film betekenisloos geweest. De film draait om de dood en scheiding; hij moest sterven. Dus of het nu zo ging of dat er een schoorsteen op hem was gevallen: hij ging er hoe dan ook aan,” aldus de ietwat pinnige regisseur in een eerder interview. “Dat noemen we kunst. Dingen gebeuren om kunstzinnige redenen, niet om natuurkundige redenen.”

Zo, dat scheelt weer gekibbel aan de eettafel.