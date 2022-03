Iedere vrijdagavond maakt in I can see your voice een kandidaat kans op vijfduizend euro. Dat kunnen ze verdienen door te raden welke van de zeven deelnemers kan zingen, zonder diegene ooit te hebben gehoord. De kandidaat kiest één favoriet die vervolgens in duet gaat met zijn idool. Als het blijkt dat de ‘bedrieger’ niet kan zingen, krijgt diegene de prijs.

Komiek

Robin wil de geldprijs winnen om een documentaire te maken voor een stichting in Sri Lanka. Helaas gaat het spel hem niet goed af: de ene na de andere zanger verdwijnt van het podium en ook de Levende Legende moet het spel verlaten. Een goede keus vindt Marieke Elsinga. Zij is ervan overtuigd dat Hans een komiek is die niet kan zingen.

Zestig jaar zanger

Al snel blijkt dat Marieke en Robin geen gelijk hebben: Hans is namelijk dol op zingen en is al zo’n zestig jaar zanger. Hij heeft met verschillende artiesten opgetreden en had in zijn jonge jaren zelfs een band waarmee hij vaak optrad in het buitenland.

Niet alleen de jury, maar ook de kijkers zijn onder de indruk van de Levende Legende.

