Aaf Brandt Corstius en Marc-Marie Huijbregts stoppen met podcast

“We hebben wel een beetje slecht nieuws”, begint Marc-Marie in de laatste aflevering van hun populaire podcast, en de bijhorende video op Instagram. “We houden ermee op”, valt Aaf meteen met de deur in huis.

Nieuwe dingen

In de begeleidende tekst schrijven ze: ‘We kijken met enorm veel plezier terug op ruim twee jaar podcasts maken en na ongeveer 150 afleveringen dingen vinden met elkaar, hebben we nu zin in nieuwe dingen.’

Over wat die nieuwe dingen zijn wijden ze verder uit in de aflevering. Marc-Marie gaat door met actice Isa Hoes, met hetzelfde format op dezelfde podcastpagina. De eerste opnames hebben ze op 29 april. “Dan hebben we Koningsdag gehad en beginnen we met frisse moed met Marc-Marie & Isa vinden iets.”

Nieuw luistermateriaal

Aaf gaat op haar beurt twee podcasts maken met actrice Lies Visschedijk. “Dat vind ik heel leuk. We beginnen op zaterdag 6 mei met Aaf en Lies lossen het wel weer op. Die podcast komt om de week online. Overal waar je hem wil luisteren, kun je hem luisteren. En dan hebben we op woensdag om de week op Podimo ook nog een podcast. En die heet Aaf en Lies pakken door.”

Afwisselen

Trouwe luisteraars niet getreurd: Marc-Marie en Aaf wisselen elkaar om de week af met hun nieuwe podcast, waardoor er áltijd iets te luisteren valt. “We wisselen elkaar keurig af”, stelt Aaf. “Dus dat is even de pleister die eraf moest.”

“We hebben ook heel veel, eigenlijk alleen maar, leuke luisteraars gekregen”, benadrukt ze. Marc-Marie vult aan: “Ik moet eerlijk zeggen: onze luisteraarsbasis is superleuk. Maar goed, het is niet zo dat er niets voor in de plaats komt.”

Bron: Instagram, RTL Boulevard