Aan deze stoornis lijdt Özcan Akyol: “Niets hielp”

De columnist en tv-presentator van onder andere Sterren op het doek heeft namelijk last van een slaapstoornis, die hij al op jonge leeftijd ontwikkelde. “Ik slaap slecht, word vroeg wakker en ga laat naar bed. ‘s Nachts slaap ik vier, vijf soms zes uur.”

‘Te veel bewustzijnsprikkels’

Artsen hebben Eus uitgelegd waar het aan ligt. “Ik heb te veel bewustzijnsprikkels. Werd op mijn achttiende voor honderd procent afgekeurd voor werk. Van alles geprobeerd, van wietolie tot speciale kussens, maar niets hielp. Tot de zoveelste specialist zei: we kunnen niet iedereen genezen. Dus ik heb geleerd ermee te leven.”

Özcan zegt dat hij wel eens een inzinking heeft en veel op adrenaline doet. “Ik krijg energie door mijn bezigheden. Toch sluit ik niet uit dat ik op mijn vijftigste instort.”

Genoeg beweging

Daartegenover staat veel beweging. Met een personal trainer sport hij vijf keer per week intensief. Ook wandelt Eus veel. “Als ik vrij ben, loop ik zo veertig kilometer van Almelo naar Deventer, dat soort afstanden. Personal training doe ik om fit te blijven. Ik ben nu 38 en wil op een goede manier richting de zestig te gaan.”

Kale kruin

Tot slot verklapt de presentator in de Mezza-rubriek dat hij blij is met zijn haartransplantatie. “Wat een wonder dat ze dat kunnen, twee jaar geleden gedaan, toen ik het Boekenweekessay schreef. Ik was op mijn kruin echt kaal.”

Bron: AD Mezza