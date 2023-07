Aan dít tv-programma werkt de man van Maxime Meiland mee (en dat verwacht je niet)

Le, zoals de Meilandjes hem noemen, werkt al jarenlang als freelance cameraman en werd onlangs gespot bij de opnames van een tv-programma dat je misschien niet snel aan hem zou linken.

‘Bureau Rotterdam’

Leroy werkt momenteel samen met Ewout Genemans aan een nieuw seizoen van Bureau Rotterdam, waarin politieagenten worden gevolgd bij hun dagelijkse werk in havenstad Rotterdam. Hij postte zelf onderstaande behind the scenes-kiekjes op Instagram.

Verliefd op de cameraman

Leuk detail: Leroy en Maxime ontmoetten elkaar toen Leroy aan het werk was. Hij draaide als cameraman voor Chateau Meiland in Frankrijk. Inmiddels zijn de twee getrouwd, zijn ze de ouders van dochter Vivé en hebben ze hun eigen droomvilla in Noordwijk.

