Aangifte tegen Johnny de Mol maakt Willeke Alberti verdrietig: “Ik weet hoe het in elkaar zit”

Haar oprechte interesse in de medemens maakt Willeke geliefd bij jong en oud, maar voor haar is vooral haar eigen familie belangrijk. Daarom doet het haar veel dat de ex van Johnny de Mol, Shima Kaes, aangifte tegen hem heeft gedaan.

Verdrietig om haar Johnny

Zoals haar vader een familieman was, zo is Willeke een familievrouw. Dat haar zoon nu door zijn ex beschuldigd wordt van mishandeling en poging tot doodslag, ligt gevoelig bij haar. “Je zei: ik doe alles om mijn kinderen te beschermen. Ik vroeg me af hoe het is als moeder als je zoon in dat soort perikelen zit”, zegt Art als hij het pijnlijke onderwerp aansnijdt.

“Ik heb gezegd: er moet niemand aan mijn kinderen komen”, vertelt Willeke. “Ik word er alleen maar heel verdrietig van als er dingen worden gezegd waar ik verdrietig van word, omdat ik weet hoe het in elkaar zit.”

Met zoveel andere dingen om over te praten, wil Willeke dit onderwerp eigenlijk niet met Art bespreken. “Als Johnny erover wil praten, dan doet hij dat. Zeker met jou”, sluit ze af.

Het gaat niet zo goed met Willeke

Het afgelopen jaar is niet makkelijk geweest voor Willeke, die al sinds haar elfde op de bühne staat. “Dat kwam ook door corona, maar ook dat ik niet kon zingen en optreden. Ik weet niet wat me gebeurde. Vanaf mijn derde zing ik al en ben ik bezig met zingen en dansen. En ineens: helemaal niks.”

Ook het gemis van haar kleinkinderen, die ze door de coronamaatregelen een tijd niet kon zien, viel haar zwaar. “Nee, dat was niet goed voor mij. Ik merk dat ik dat weer moet opbouwen.”

Zoals zoveel meisjes hield Willeke Alberti vroeger een dagboek bij. Sinds een paar jaar heeft ze die hobby weer opgepakt. Al is de reden wel een beetje verdrietig.

