Abbey Hoes geschrokken van haatreacties na winnen van titel ‘mooiste vrouw’

De actrice werd begin juni door mannenblad FHM uitgeroepen tot mooiste van van Nederland. “Een heel groot compliment”, noemde ze het. Maar twee weken later laat ze weten geschrokken te zijn van alle haatreacties.

Nare berichten voor Abbey Hoes

‘Ik heb nog nooit zo’n stroom haat en nare berichten over me heen gehad’, laat Abbey weten via haar Instagram Stories. Ze wilde eigenlijk haar mond houden en het allemaal negeren, ‘maar dat zou niet goed voelen’. ‘Ik ben wel wat gewend, maar jeetje mensen! Te dik, te onbekend, verbouwd, te kleine tieten, “ik zou mijn hond er nog vanaf trekken”... Weet dat er aan de andere kant van jouw dm, reactie, krantenkop of YouTube-filmpje ook gewoon een mens zit.’

Bescheiden

Zelf was Abbey ook heel bescheiden na de winst. “Ik geloof niet zo in winnaars, verliezers of een nummer één. Ik vind het wel onwijs lief dat ik deze titel heb gekregen, maar als ik in de spiegel kijk heb ik niet zoiets van: ‘Oh yeah, daar is ze hoor: de mooiste vrouw van Nederland.’”

Wees lief voor elkaar

Ook al ligt Abbey niet wakker van alle negatieve berichten, ze vindt het wel vervelend. ‘Leuk is anders en kwetsend is het ook’, laat ze op social media weten. ‘Maar mijn reden van dit bericht: wees toch lief voor jezelf en voor elkaar. Vuur bestrijd je niet met vuur, haten lost niks op. Normaliseer het niet.’

Bron: Instagram