Abbey staat al sinds 2016 in de top 30 van de lijst met 500 vrouwen. Met haar winst volgt ze Monica Geuze op, zij won vorig jaar. Monica staat nu op de derde plaats en Geraldine Kemper werd tweede. Romy Monteiro, Kim Feenstra, Doutzen Kroes, Holly Mae Brood, Victoria Koblenko, Yolanthe Cabau en Marijn Kuipers staan ook in de top 10.

Mooiste vrouw van Nederland

Er werden woensdagavond nog zes andere prijzen uitgereikt. Zo won Kim Feenstra de award voor All time favorite, schaatser Irene Schouten werd de mooiste sportvrouw van het jaar en presentatrice Marijn Kuipers werd verkozen tot Social Media Queen.

Reactie van Abbey

Maar de belangrijkste prijs, die van mooiste vrouw van Nederland, ging dus naar Abbey. Haar reactie? “In principe zeggen titels en prijzen me niet zoveel. Het is altijd een momentopname van een aantal mensen. Maar net als bijvoorbeeld het winnen van een Gouden Kalf is het wel een heel groot compliment.”

Bescheiden gebleven

Abbey gaat er niet van naast haar schoenen lopen: “Ik geloof niet zo in winnaars, verliezers of een nummer één. Ik vind het wel onwijs lief dat ik deze titel heb gekregen, maar als ik in de spiegel kijk heb ik niet zoiets van: ‘Oh yeah, daar is ze hoor: de mooiste vrouw van Nederland.’”

Vleeskeuring

Abbey vond de verkiezing eerst een ‘enorme vleeskeuring’. Maar omdat de vrouwen nu zelf toestemming hebben gegeven om in de lijst terecht te komen én zelf mochten bepalen hoe ze op de foto zijn gezet, denkt Abbey daar nu anders over.

Feministische blik

Na gesprekken met de hoofdredacteur en andere vrouwen uit de lijst, is ze van mening veranderd. “Ik kwam erachter dat mijn eerste indruk was gebaseerd op mijn eenzijdige, feministische blik. Vrouwen die in de lijst staan, kunnen zich echt empowered voelen, daarnaast is het bedoeld als compliment richting al die vrouwen”, aldus Abbey.

Sexy zijn

Als feminist kun je immers ook sexy zijn: “Ik heb er zelf ook mee geworsteld: hoe combineer je feminisme nou met sexy, en bloot met blijf-van-mijn-lijf? Dat is niet makkelijk uit te leggen, maar de basis is vrij simpel: als jij weet wie je bent, dan kun jij doen waar jij je prettig bij voelt.”

Waar kun je Abbey van kennen?

Ken je Abbey nog niet? De actrice won twee keer een Gouden Kalf. Ze was te zien in films als Verliefd op Cuba, Liefde zonder grenzen en Buiten is het feest. Ook deed ze mee aan programma's als De verraders en Het perfecte plaatje.

Abbey Hoes is verkozen tot de mooiste vrouw van Nederland Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Velen dachten dat Abbey een relatie heeft, maar dat blijkt niet zo te zijn. Een Instagrampost is helemaal verkeerd geïnterpreteerd, zo vertelt ze aan entertainmentjournalist Matthijs Albers:

