Achmed Akkabi deelt trouwfoto’s én babynieuws

Op Instagram kun je tussen de foto’s van de bruiloft door ook een echofoto spotten. Het pasgetrouwde stel krijgt een meisje.

Achmed Akkabi's grote dag

Op de foto’s is te zien dat Eileen op hun grote dag verschillende jurken droeg. Tijdens de ceremonie verscheen ze in een witte bruidsjurk, maar er was ook een traditionele Marokkaanse jurk, en tijdens het feest ging ze voor een strapless witte avondjurk. Hoever Eileen is en wanneer de baby ongeveer geboren zal worden, is nog niet bekend. Maar op meerdere foto’s is al een buikje zichtbaar.

Verloofd in april

De bruiloft was redelijk snel gepland, want in april dit jaar deelde Achmed dat hij op één knie was gegaan en verloofd was. Wellicht heeft de komst van de kleine hier dus iets mee te maken gehad. Hoe dan ook: het was zo te zien een prachtige dag.

Liefdesverhaal van Achmed en Eileen Akkabi

Achmed en Eileen zijn sinds vorig jaar samen. In september bevestigde de acteur zijn relatie. Achmed is vooral bekend van de populaire serie Mocro maffia. Eileen werkt ook in de mediawereld en heeft een communicatiefunctie bij RTL en Videoland. Ze heeft inmiddels haar naam aangepast naar Eileen Akkabi Pekelharing.

