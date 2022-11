Acteurs van ‘The crown’ reageren voor het eerst op ophef: “Niet nodig”

Vanaf het eerste seizoen klonk er al de nodige kritiek op de serie, maar met name de laatste tijd ligt de serie extra onder vuur. Zo noemde voormalig premier John Major de verhaallijnen uit het vijfde seizoen ‘zeer kwetsend’ en sprak oud-premier Tony Blair van ‘complete onzin’. Actrice Judi Dench klom zelfs in de pen om een open brief te schrijven die in The Times of Londen werd gepubliceerd. Daarin schreef ze onder andere: “Hoe dichter de reeks bij onze huidige tijd komt, hoe meer men bereid lijkt om de grenzen tussen historische nauwkeurigheid en grove sensatiezucht te doen vervagen.”

Verkeerd in de pers gepresenteerd

De acteurs lijken zich weinig aan te trekken van deze kritiek. Dominic West, die Charles speelt in de serie, vindt het niet terecht. “Veel mensen maken zich zorgen over wat erin zal komen, maar ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat veel mensen gewoon erg gevoelig zijn voor de show sinds de koningin stierf.” Jonny Lee Miller, die de voormalige premier John Major speelt in het programma, is het met hem eens. Hij noemt het ‘ophef om niks’. “Ik denk dat het in de pers verkeerd is gepresenteerd.”

Waarschuwing Netflix

Netflix is overigens niet helemaal ongevoelig voor de kritiek. De streamingdienst heeft inmiddels een waarschuwing toegevoegd aan de serie. Daarin staat dat het verhaal is gebaseerd op feiten maar toch echt tot fictie gerekend moet worden. Het vijfde seizoen van The crown is vanaf woensdag te zien.

Bron: RTL Nieuws