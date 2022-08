Actrice Janine van Wely (84) uit ‘Pipo de Clown’ overleden

Haar familie maakt haar overlijden maandag bekend. Janine speelde in 1971 de rol van Mammaloe in de achtste Pipo-reeks Pipo op Bizarra. Ze nam die rol eenmalig over omdat de VARA destijds een conflict had met de hoofdrolspelers. Dat waren de eigenlijke vertolkster van de rol van Mammaloe, Marijke Bakker, en Cor Witschge, die Pipo speelde.



In de vervolgreeksen keerde Janine van Wely terug als Plom, het lieve, jongere zusje van Pipo. Deze rol speelde ze tot het einde van de serie in 1980.

Meer rollen

Janine was op televisie ook te zien in onder andere de Rudy Carrell show en AVRO music hall. In de jaren zeventig speelde ze naast Piet Römer en Wim van de Heuvel in de tv-serie Koning Bolo, als prinses Rozelle.

In het theater verving zij Jasperina de Jong in de jaren zestig bij het beroemde Lurelei-cabaret. Na haar acteercarrière werkte Janine als kunstenares.

Bron: AD