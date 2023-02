Actrice Liz Snoijink kreeg een verkeerde diagnose: “Hij zei nog tegen mij: nu niet denken dat je kanker hebt”

Het gaat inmiddels goed met Liz en daarom vindt ze het belangrijk om nu ‘openheid van zaken’ te geven. “Dat maakt het makkelijker om erover te praten, dus dan mag ook iedereen het weten. De klachten begonnen anderhalf jaar geleden, toen ik het humaan papillomavirus (HPV-virus) opliep, het virus waar zoveel vrouwen zich tegenwoordig voor laten vaccineren. In ongunstige gevallen kan dat leiden tot kanker, en dat was bij mij dus het geval.”

Met een zalfje naar huis

Liz begon in oktober 2021 klachten te krijgen en bracht daarom een bezoekje aan haar huisarts. Volgens hem was een onderzoek niet nodig. “Ik vroeg mijn huisarts nog: ‘Moet u niet even kijken of mij toucheren?’, maar volgens hem was dat niet nodig. Hij sprak over ’simpele scheurtjes in de huid, die met een zalfje wel weer zouden helen’.”

Belangrijke les geleerd

De actrice moet nog altijd denken aan de ‘schandalige’ woorden die hij uitsprak toen ze met haar jas in de deuropening stond. “Hij wees met het vingertje en zei: ‘Nu niet denken dat je kanker hebt, hoor! Dat heb je namelijk niet.’ Het leerde me een belangrijke les: als je onderzocht wil worden, sta er dan ook op dat het gebeurt.” Omdat de klachten alleen maar erger werden, besloot ze een tweede afspraak te maken bij haar huisarts. “Dat kon, maar dan moest ik wel een week wachten voordat ik weer terecht kon. Ik voelde echter dat het helemaal fout zat. Een goede vriendin van mij is maag-darm-leverarts en maakte wel direct tijd voor me vrij.”

Kon niks meer

Liz bleek kanker te hebben, maar gelukkig ging het wel om een behandelbare variant. Het afgelopen jaar onderging ze meerdere chemobehandelingen en bestralingen. Een zware periode, zo vertelt ze. “Op een gegeven moment kon ik niks meer, behalve in bed liggen en om me heen kijken. Ik moest er maar gewoon doorheen, want ik wist waarvoor ik het deed. Door vol te houden ziet alles er nu weer goed uit en ben ik in het bekende controlecircuit beland. De komende vijf jaar blijven ze me in de gaten houden, te beginnen met eens per drie maanden en later afbouwend naar minder periodiek.”

