Actrice Margôt Ros voelt zich beter na hersenschade: “Helemaal de oude word ik niet”

Margôt en bracht recent met haar partner, schrijver Jeroen Kleijn, de feelgood-roman Zeg maar Agaath uit. Dat is misschien wel de afsluiting van een zware periode waarin ze moest herstellen van de impact van het ongeluk. “Helemaal honderd procent de oude word ik niet meer, maar ik ben wel hard onderweg naar iets wat daarop lijkt”, vertelt ze in een interview met De Telegraaf.

“Het waren best zware jaren. Er zijn periodes geweest dat ik niet meer kon nadenken. Dan stond ik bijvoorbeeld in de keuken, keek naar een ui en wist echt niet meer wat ik ermee moest doen. En ik wist ook dat ik het niet meer wist.” Over de impact en de revalidatie schreef Margôt twee jaar geleden een boek.

Onbevangenheid kwijt

De actrice was bang om delen van zichzelf kwijt te raken die ze niet wilde missen. Uiteindelijk lukte het om voor het grootste deel weer zichzelf te worden. “In karakter ben ik niet veranderd, maar mijn leven is wel veranderd. Ik heb er behoefte aan om vaker alleen te zijn en moet ook veel meer plannen. Mijn onbevangenheid ben ik kwijt en ik moet keuzes maken in wat ik wel en niet doe.”

“Intens respect” heeft Margôt voor mensen die voor de rest van hun leven hersenschade hebben. “Want er verandert nogal wat door. Ik moest echt vechten om te blijven geloven dat het weer goed zou komen.”

Rondje wandelen was het hoogtepunt

Met haar partner Jeroen is ze nu zeven jaar samen, maar drie jaar lang moest ze andere dingen doen met hem. “Dus we moesten rekening houden met wat ik wel en niet kon. Ik kon niet meer naar het theater, de bioscoop of een restaurant. Ook niet te veel in de auto rijden, want na vijf minuten was ik al ziek. Het hoogtepunt van de dag was een rondje wandelen in de avond.”

Nu is het weer bijna helemaal normaal thuis, trekken Margôt en haar vriend het hele land door met hun gezamenlijke boek, maken ze vakantiereizen en gaan ze ook weer uit. Binnenkort gaat ze ook weer het theater in. Margôt heeft enorme bewondering voor haar kinderen Jan en dochter Cleo uit een eerdere relatie. Maar vooral ook voor Jeroen.

Positief ingesteld

“Ongelooflijk hoe hij hiermee is omgegaan, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Wij zijn allebei enorm positief ingesteld en dat is wat we ook zo aantrekkelijk aan elkaar vinden. Dat hij naast me bleef staan in die drukkende en ook beangstigende periode heeft me er wel echt doorheen geholpen.”

Bron: De Telegraaf