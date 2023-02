Actrice Raquel Welch op 82-jarige leeftijd overleden

Raquel is onder andere bekend vanwege haar rol in de Film The three musketeers uit 1973. Voor deze film kreeg ze zelfs een Golden Globe.

Sekssymbool

De actrice was vooral bij mannen erg geliefd en was in de jaren zestig en zestig een sekssymbool. Dit kwam onder andere door haar verschijning in een bikini, gemaakt van hertenvel voor de film One million years B.C., waardoor ze bij het grote publiek bekend werd. In 1995 werd Raquel opgenomen in de lijst van honderd meest sexy filmsterren ooit van het tijdschrift Empire.

Kinderen

De actrice was in haar leven vier keer getrouwd en laat twee kinderen achter.

Bron: TMZ