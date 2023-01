Actrice Stijn Fransen deelt heugelijk nieuws: “Mini-mensje in de maak”

Stijn deelt het blije babynieuws op haar Instagram. Op een foto zit ze trots op de bank met een hand over haar beginnende babybuikje. Stijn vertelt haar volgers dat ze in verwachting is. ‘Eindelijk hoef ik mijn buik niet meer inhouden, er is nog een mini-mensje in de maak. Heel veel zin om met je te knuffelen, maar we moeten nog even geduld hebben.’

Verloofd in New York

Stijn werd in juli van 2021 moeder van zoontje Lieuwe. Eind vorig jaar maakten zij en Siegfried bekend dat ze verloofd zijn. Siegfried ging tijdens een tripje in New York op zijn knieën voor de actrice.

Bron: Instagram