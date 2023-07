Actrice Stijn Fransen is bevallen van een dochtertje

Stijn is voor de tweede keer moeder geworden. Ze heeft al een een zoontje, de tweejarige Lieuwe.

Pittige bevalling

“Daar is ze dan onze kleine meid!” schrijft Stijn bij een gezinsplaatje op Instagram. “Wij duiken weer heerlijk onze bubbel in, want het was een pitte bevalling, dus we moeten even bijkomen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stijn Fransen (@stijn_fransen) op 11 Jul 2023 om 3:18 PDT

Verloofd

Eind vorig jaar maakten Stijn Fransen en Siegfried Jongsma bekend dat ze verloofd zijn. Siegfried ging tijdens een tripje in New York op zijn knieën voor de actrice. Wanneer het stel gaat trouwen, is nog niet bekend.

