Adele geeft voor het eerst indrukwekkende housetour

Vogue ging langs bij de Britse zangeres voor hun videoserie 73 questions with.

Keuken

Het is de eerste keer dat Adele een rondleiding geeft in haar huis in Beverly Hills. De woning kostte maar lief 9,5 miljoen dollar en lijkt rechtstreeks uit een Brits interieurblad te komen. Zo is de lichte keuken uitgerust met een boerengootsteen, blauwe kasten en een kookeiland. Voor een extra knus gevoel legde Adele een rood tapijt op de houten vloer en trap, een veel voorkomende truc die werd gebruikt om oude Britse huizen op te warmen.

Onbetaalbaar

“Ik wilde het Engelse plattelandsgevoel terug laten komen”, vertelt ze tijdens het interview. Dat lijkt goed gelukt. “Ik kan niet geloven dat dit een huis Amerika is”, schrijft een fan online. “Het ziet eruit alsof het in Engeland is.” Eerder deze maand vertelde de zangeres dat ze naar Los Angeles is verhuisd, omdat ze een zelfde soort huis in haar geboortestad onbetaalbaar is. “Dat zou ik mezelf nooit van mijn leven kunnen veroorloven”, zei ze tegen de Britse Vogue. “Ik heb naar huizen in Londen gekeken en die kosten honderden miljoenen ponden. Zoveel geld heb ik niet.”

Persoonlijke zaken

Tijdens de rondleiding vertelt Adele openhartig over een aantal persoonlijke zaken. Zo vertelt ze over haar breuk met Simon Konecki. De scheiding noemt ze het grootste risico dat ze ooit heeft genomen. Ook vertelt ze openhartig over haar muziek. Het nummer Don’t You Remember van het album 21 vindt ze het moeilijkste nummer wat ze heeft geproduceerd. When We Were Young, van haar album 25, is daarentegen haar favoriete nummer.

Bekijk de hele hometour hieronder:

Bron: YouTube