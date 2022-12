Adele had vijf keer per dag therapie nodig tijdens haar scheiding

“Gedurende mijn scheiding had ik in feite vijf therapiesessies per dag. Nu doe ik het nog omdat ik er gewoon zeker van wil zijn dat ik mezelf elke week ‘bijvul’ en ik jullie alles kan geven”, vertelde de zangeres tijdens een van haar optredens in Las Vegas.

Schaamte en verdriet

Eerder vertelde ze in een interview met Rolling Stone openhartig over deze lastige periode in haar leven. Zo was ze, logischerwijs, kapot van verdriet. “Tel daarbij op alle meningen van mensen die vonden dat ik niet genoeg mijn best had gedaan en alleen maar aan mijn carrière dacht. Dat deed me enorm veel pijn, want het tegendeel was waar. En dat zorgde weer voor schaamte bij mij.”

Vrienden zijn voor het leven

Op het podium vertelt Adele ook over het belang van vriendschappen, in het bijzonder tijdens een moeilijke periode als een scheiding. “Een relatie die uit elkaar valt, of je nu getrouwd bent of niet, is heel moeilijk en echt traumatisch. Houd je vrienden close, want ze zijn beter voor je dan welke man of vrouw dan ook. Je vrienden zijn voor het leven.”

Doodsbang

De Britse zangeres liet afgelopen vrijdag weten dat ze opnieuw is begonnen met therapie, nadat ze er een jaar geleden mee stopte. “Het was weer nodig.” Adele heeft onder andere therapie voor één van haar grootste angsten, namelijk optreden. “Mijn therapiesessie van deze week was echt interessant. Het ging over deze shows. Ik word altijd zo emotioneel. Ik hou van muziek maken, maar live optredens jagen me echt angst aan en maken me doodsbang. Daarom reis ik ook niet de wereld over. Ik deed het in het verleden wel om te bewijzen dat ik het kon.”

Gelukkig in de liefde

Adele is daarmee zeker niet de enige bekendheid die zich openhartig uitspreekt over haar mentale gezondheid. Inmiddels is de zangeres overigens weer gelukkig in de liefde. Ze heeft een relatie met sportagent Rich Paul.

Bron: RTL Boulevard