Adele openhartig over scheiding en gewichtsverlies

De special Adele: One night only werd zondagavond op de Amerikaanse televisiezender CBS uitgezonden. In het interview was de zangeres openhartig over haar gewichtsverlies en haar scheiding.

Gered door haar ex

Het nieuwe album van Adele gaat over haar scheiding. Hoewel dat een zware tijd is geweest, heeft de zangeres over haar ex Simon niks dan goeds te zeggen. “Simon heeft mijn leven gered, hij kwam op het juiste moment in mijn leven en gaf me stabiliteit. Ik was nog zo jong destijds en er kwam zo veel op me af, dat hij en Angelo mij op het rechte pad hielden. Anders was ik mezelf volledig kwijtgeraakt. Ik houd nog steeds van hem, maar ben niet meer verliefd”, vertelt ze.

Co-ouderschap

Over haar ex Simon: “Ik vertrouw hem voor 100 procent en onze band is heel goed, daarom wonen we ook nog tegenover elkaar en is ons co-ouderschap uitstekend. Ik heb het diepste respect voor hem.”

Liedjes over de scheiding

Dat haar album over hun scheiding gaat, vindt Simon niet erg, laat de zangeres weten: “Hij weet wat voor soort artiest ik ben en wat voor nummers ik schrijf. Dus nee, hij is daar oké mee.”

Nieuwe liefde

Inmiddels is Adele weer gelukkig in de liefde. Over haar nieuwe vriend, de Amerikaanse spelersmakelaar Rich Paul, zegt ze: “Wat me in hem aantrekt is dat hij werkelijk hilarisch is. Hij is grappig, slim en ontzettend makkelijk om mee om te gaan. Het gaat allemaal zo natuurlijk.”

Gewichtsverlies

Over haar gewichtsverlies vertelt Adele dat het niet haar doel was om af te vallen. Wegens paniekaanvallen zocht ze naar meer ritme en regelmaat in haar leven, en sporten en wandelen gaven haar structuur.

Kritiek

Ze vertelt: “Mijn lichaam is altijd bekritiseerd, of ik nu voller was of wat slanker. Sommige mensen waren boos dat ik ineens niet meer een grote maat had, ze voelden zich in de steek gelaten. Maar het is niet mijn taak om andere mensen zich goed over hun lijf te laten voelen, dat moet je zelf doen. Ik sport veel, maar ik eet ook veel. Gisteren nog een portie Chinees en de dag ervoor McDonald’s.”

Bron: RTL Boulevard.