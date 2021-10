Adele over kritiek op gewichtsverlies: “Dat heeft mij gekwetst”

De Rolling In The Deep-zangeres verloor 2 jaar geleden zo’n 45 kilo.

Teleurgesteld

Nadat Adele scheidde van haar man Simon Konecki is ze fanatiek gaan sporten. “Ik merkte dat ik minder angstig was als ik ging sporten. Het ging nooit om afvallen”, vertelt ze aan Vogue. Online werd er massaal gesproken over de ‘transformatie’ van de zangeres, maar niet iedereen was enthousiast. “De gemeenste uitspraken kwamen van andere vrouwen die over mijn lichaam spraken”, vertelt Adele. “Daar ben ik echt door teleurgesteld. Dat heeft mij gekwetst.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Adele (@adele) op 8 Oct 2021 om 3:21 PDT

Niets nieuws

Ergens kan ze wel begrijpen dat sommige vrouwen zijn gekwetst door haar gewichtsverlies. “Ik representeerde heel veel vrouwen, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon”, legt ze uit. Pijnlijk genoeg is de aandacht voor haar lichaam niets nieuws. Ook voordat ze afviel, deelden mensen maar al te graag hun mening. “Mijn lichaam is altijd al onderwerp van gesprek geweest. Dat is niet alleen nu zo.”

Nieuwe muziek

Gelukkig is er ook leuk nieuws dat er wél echt toe doet: Adele komt na 5 jaar met met nieuwe muziek. Op 15 oktober brengt ze haar nieuwe single Easy On Me uit. Haar nieuwe album 4 laat iets langer op zich wachten: dat komt in december uit.

Al zegt Adele nu dat het haar nooit om afvallen ging en ze vooral ging sporten om van haar angst af te komen, toch is ze jarenlang gelinkt aan het zogenaamde sirtfooddieet, dat ze zou hebben gevolgd om af te vallen. Wat dat sirtfooddieet inhoudt, zie je hier.

