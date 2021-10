Adele trakteert fans op voorproefje nieuwe muziek (en het klinkt weer fantastisch)

Adele hield dit weekend voor de eerste keer een Instagram live-sessie en speelde tegen het einde maar liefst een minuut lang haar nieuwe nummer.

Vragenuurtje

Aan het begin van de live-sessie beantwoordde ze verschillende vragen van haar volgers. Zo waren haar fans benieuwd wanneer het nieuwe album komt. “Het komt er snel, maar je geen zorgen”, antwoordde ze. Het nieuwe nummer Easy On Me wordt op 15 oktober uitgebracht. Het aangekondigde nieuwe album komt naar verwachting in december uit.

Voorproefje

Fans van Adele hebben inmiddels al vijf jaar moeten wachten op nieuwe muziek van de zangeres. De zangeres deelde eerder al een klein voorproefje van deze single, maar daarin hoorde je alleen de muziek. Dit keer hoor je haar ook echt zingen en het klinkt weer fantastisch. Maar we hadden natuurlijk ook niet anders verwacht.

Bron: Twitter, Instagram.