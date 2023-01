Advies voor ‘MAFS’-bruidegom na ontmoeten van aanstaande schoonmoeder: “Keer om, ren weg”

Het was Paula’s moeder Nella die een onuitwisbare indruk maakte. Van tevoren zei Paula nog tegen haar dochter dat ze hoopte dat haar moeder ‘niet zo gek zou doen’. “Je weet hoe ze is he?” Nu blijkt wel waarom.

Nella pakt de dingen net even anders aan en zegt wat ze denkt. Op het moment dat moeders haar dochter in haar trouwjurk helpt zegt ze de liefdevolle woorden: “Buik in”. En dat blijkt nog maar het begin van al het commentaar.

Ontmoeting tussen schoonmoeder en schoonzoon

Ze blijkt ook nog wel wat bijzondere eisen aan het huwelijk te stellen. “Er moet een klik zijn, er moet aantrekkingskracht zijn, je aandacht voor elkaar hebben en je moet veel wandelen.” Nou ja, en wandelen zal ze, want ze mag meteen even meelopen met Carlo om haar aanstaande schoonzoon te ontmoeten.

Haar blik zegt eigenlijk al genoeg als ze Remco ziet staan. Het is bijna alsof ze wil zeggen ‘dat wordt niks’. Maar dan wordt het nog erger. Zonder enige aankondiging onderwerpt ze hem aan een vragenvuur waar de gemiddelde quizmaster nog wat kan leren. Voetbal of tennis? Patat of pasta? Vroeg opstaan of uitslapen? Citroën of BMW? Remco weet niet wat hem overkomt. Paula roept zelfs meerdere keren “Fout!” als hij niet juiste antwoord geeft.

Paula haalt zelfs een lijstje uit haar tas: Wandelen of hardlopen? Tent of hotel? André Hazes of André Rieu? Aan Nella’s lichaamstaal zie je al dat ze het niks vindt. “Hij heeft heel veel fout”, zegt ze daarna tegen Carlo. Remco heeft in haar ogen blijkbaar al verloren.

Nella heeft blijkbaar graag het hoogste woord. Ook tijdens de ceremonie kan ze niet stoppen met praten. Gelukkig grijpt de dochter van Paula in: “Oma ik denk dat het beter is als je…sssht.”

Advies van de kijkers

De kijkers hebben behoorlijk medelijden met Remco. ‘Jezus je zou maar vlak voor je bruiloft een kruisverhoor moeten ondergaan.’ Een andere kijker krijgt flashbacks naar haar middelbare schooltijd: ‘Dat zweet-in-je-bilnaadmoment bij je mondelinge overhoring.’ Een kijker heeft nog een dringend advies voor de bruidegom: ‘Remco. Keer om. Ren weg. Als de wiedeweerga.’

‘Hou jij van patat of pasta?’



