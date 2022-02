Dat meldt Shownieuws.

Video’s

Op de video’s is te zien hoe een man zich schuldig maakt aan heftige mishandeling van een vrouw. Het is nog niet bevestigd dat de personen op de video’s daadwerkelijk Lil’ Kleine en zijn verloofd Jaimie Vaes zijn. Maar de politie bevestigde zondagavond al wel dat er een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden in Amsterdam in verband met een mishandeling.

Bevestiging

Nienke Hoogervorst, de advocaat van Lil’ Kleine, heeft nu bevestigd dat het inderdaad om de rapper gaat. Ook laat de advocaat weten dat de rapper maandag een verklaring aflegt. Zijn arrestatie komt slechts twee dagen nadat hij door rechter is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub.

‘Geen commentaar’

Ook het management van de rapper heeft zondagavond gereageerd tegenover Shownieuws. “Ook wij hebben de beelden gezien die vanavond zijn verspreid via social media. Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten.”

Bron: Shownieuws