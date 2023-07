Afgetrainde Isa Hoes schrikt van kritiek: “Kan toch geen verkeerd voorbeeld zijn?”

Isa werkte zich zes weken in het zweet met een speciale fitnessmethode en bereikte zo een topvorm waar je ‘u’ tegen zegt. ‘Je fit voelen, lekker in je vel zitten, dat alles weer fijn zit en leuk staat... het was het helemaal waard!’, schreef Isa bij een reeks trotse foto’s op Instagram.

‘Dat zie ik niet’

Veel volgers, waaronder mede-BN’ers Estelle Cruijff, Heleen van Royen en Marlijn Weerdenburg, reageerden vol lof op Isa’s ‘nieuwe’ lijf. Toch blijkt niet iedereen even gecharmeerd, want in een Story op Instagram laat Isa weten dat ze kritiek krijgt. Van opmerkingen als ‘te dun’ en ‘niet mooi’ ligt de actrice niet wakker. ‘Smaken verschillen, toch?’, schrijft ze in haar story. Waar ze wél graag op wil ingaan, is de mening dat ze een negatief voorbeeld zou zijn voor mensen die al onzeker zijn. ‘Dat zie ik niet.’

Gezonde oude dag

Isa legt uit dat ze is gestart met trainen omdat ze wil investeren in een gezonde oude dag. Ze heeft last van botontkalking en met bepaalde voeding en beweging wil ze haar beste fysiek bereiken, zodat ze dat soort kwaaltjes onder controle houdt. Bovendien wil ze gewoon lekker in haar vel zitten en vol energie zijn.

Vrouwen inspireren

Dat is gelukt. ‘Ik heb mezelf uit mijn comfortzone gehaald, gezien dat ik meer kan dan ik dacht en ook sterker ben dan ik dacht. En dat kan toch geen verkeerd voorbeeld zijn?’, verbaast Isa zich. ‘Want dat is wat ik wil: vrouwen inspireren. Laten zien dat je op onze leeftijd nog echt een gezond en sterk lichaam kan krijgen!’

Gezond lichaam

De actrice drukt haar volgers op het hart dat alle lichamen verschillend zijn en dat ieder resultaat verschilt. ‘Een gezond lichaam, dat promoot ik graag. Wat voor lichaam daar ook bij hoort.’

Isa Hoes vertelt aan de hand van haar eigen Instagramfoto’s haar levensverhaal:

Bron: Instagram / @isahoes