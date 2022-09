Aflevering over revalidatiecentrum komt binnen bij ‘Five days inside’-kijkers

De ‘indrukwekkende en confronterende’ aflevering zorgt voor kippenvel bij kijkers.

Five days inside maakt indruk

In het revalidatiecentrum ziet Eddy hoe patiënten die in coma hebben gelegen met behulp van zeer intensieve revalidatie stapje voor stapje proberen te herstellen. Zo maakt de presentator kennis met Hans en zijn dochter. Na een val van de trap landde Hans op zijn achterhoofd en kreeg vervolgens twee hersenbloedingen. Vooral zijn dochter heeft het er zwaar mee. “Het is allemaal heel makkelijk, van buitenaf gezien. Als iemand toekijkt. Maar als je je vader zo ziet… Dat is niet niks. Maar ik moet sterk blijven”, vertelt ze.

Auto-ongeluk op Curaçao

Eddy komt ook veel patiënten tegen die een auto-ongeluk hebben gehad. De ouders van de 21-jarige Mike vertellen dat hun zoon een zwaar auto-ongeluk kreeg tijdens zijn tussenjaar op Curaçao. Zijn ouders vlogen over naar het eiland en kregen daar een slechtnieuwsgesprek.

Levende nachtmerrie

“Twee dagen later maakten ze een scan van zijn hersenen. Waarbij ze om onverklaarbare redenen ook een scan ter hoogte van zijn borst maakten waaruit bleek dat hij twee longembolieën had”, vertelt de moeder van Mike aan Eddy. “Als ze dat niet hadden gedaan, was hij daaraan overleden.” Zijn vader noemt het een een levende nachtmerrie. “Als je ’s ochtends wakker wordt met een nachtmerrie is er schrik, paniek, maar het is niet waar. Maar dit ís gewoon iedere dag dat je opstaat, het is een feit.”

Reacties op Five days inside

Eddy is zichtbaar aangedaan door de verhalen in het revalidatiecentrum. De kijkers thuis zijn ook onder de indruk van de aflevering. ‘In een split second kan je leven helemaal anders zijn. Wat intens dit’, schrijft een kijker. Een ander: ‘Mooi programma, mooie presentatie, veel emoties maar ook veel liefde’.

