Wie een Afrikaans woordenboek doorleest, komt ongetwijfeld veel herkenbare woorden tegen. Door Nederlandse kolonisten is de taal behoorlijk beïnvloed door de onze. Al is het Afrikaans toch een stuk rijker aan grappige samentrekkingen dan de Nederlandse taal.

‘De slimste mens’

Daar komen de deelnemers en kijkers van De slimste mens dinsdagavond ook achter. Acteur Ferdi Stofmeel moet tien Afrikaanse woorden proberen te vertalen naar het Nederlands. En dat blijkt niet zo moeilijk, maar wel heel grappig te zijn. Zo is snydokter een chirurg. Hysbak een lift, vuurhoutjie een lucifer, suurlemoen een citroen. En stokkielekker? Misschien kun je deze al zelf raden. Dat is een lolly!

Maar grondboontjiebotter blijkt een stuk moeilijker. Ferdi's medespeler, columnist Jasper van Kuijk, komt er wel uit. Het is pindakaas!

Amperbroekie

Het publiek lacht smakelijk om de grappige vertalingen. Dan gooit Ferdi er nog een schepje bovenop. Hij deelt zijn favoriete Afrikaanse woord: amperbroekie. Kun je al raden wat het betekent? String!

Al moeten we je wel teleurstellen. Waar sommige bronnen bevestigen dat dit een Afrikaans woord is, zeggen andere bronnen dat dit woord ooit is bedacht door Knorr voor een reclame over wereldgerechten.

Mooie Afrikaanse woorden

Maar we weten het goed gemaakt: hierbij nog een aantal mooie Afrikaanse woorden:

Holrol: dit is letterlijk een rol voor je hol. Raad je het al? Wc-papier !

Brandbeksous: dat bekt nog eens lekker als je het hebt over hete saus

Bababroeikas: als je kindje in een bababroeikas ligt, ligt het in de couveuse

Verkleurmannetjie: welk mannetje kan nou verkleuren? De kameleon !

Papwiel: als je met een papperig wieltje naast de weg staat dan heb je natuurlijk een lekke band

Skeelhoofdpyn: koppijn waar je haast scheel van kijkt - jawel - migraine

Mengeldrankie: dat is eigenlijk een veel logischer woord voor cocktail

Gaatjesdrukker: mag ik van jou de gaatjesdrukker? De wat? De perforator

Bron: Google Translate, NPO.