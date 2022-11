Afscheid in Meerdijk: déze actrice verlaat ‘Goede tijden, slechte tijden’

Noël speelt de huishoudster van de familie Sanders. Ze heeft de rol tien maanden vertolkt.

Noël van Kleef verlaat ‘Goede tijden, slechte tijden’

Ze maakte begin dit jaar haar debuut in de soap. In haar verhaallijn stond de relatie tussen Lynn en Merel Verduyn, gespeeld door Sophie Bouquet, centraal. Sinds kort is de liefde tussen de twee personages gedoofd. Lynn heeft daarna besloten naar Thailand te emigreren en dat betekent het einde van haar tijd in Meerdijk.

Reacties

‘Time to say goodbye to Meerdijk’, schrijft Noël op Instagram. Fans van de soap reageren geshockt: ‘Onbegrijpelijk dit! Je doet het zo leuk! Ik vind je personage ook zo leuk! Mooi mens, ik hoop dat er veel moois op je pad komt!’, schrijft de een. ‘Ik baal verschrikkelijk dat je Meerdijk verlaat. Jij was voor mij een positieve inspiratie die mij een stuk meer op de been hield. Ik heb door jouw toevoeging aan de serie een minder negatief zelfbeeld ontwikkeld en dat ik er ook best mag zijn met mijn maat 50’, schrijft een ander.

Woensdag voor het laatst

Noël was woensdag voor het laatst te zien in de soap. Een woordvoerder van RTL reageert kort maar krachtig op haar vertrek: “Haar verhaallijn is nu ten einde.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Noël van Kleef (@noel.vankleef) op 16 Nov 2022 om 6:37 PST

Bron: Instagram