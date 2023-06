Agressieve buurman in ‘De rijdende rechter’ gooit met een vogelhuisje

Dat blijkt uit een nieuwe aflevering van De rijdende rechter.

Grote eikenboom

In Lelystad wonen Dick Pilage en Ria en Jan Koeling al 36 jaar naast elkaar. De laatste jaren verloopt het contact tussen de buren steeds moeizamer. Dick heeft namelijk ontzettend veel last van de grote eikenboom in de tuin van de familie Koeling.

Agressieve buurman

Volgens Dick komt er een overvloed aan bloesem van de eikenboom, waardoor zijn terras continu vol ligt met bladeren en eikels. Hij had gehoopt dat zijn buren wel iets zouden doen om de overlast te beperken, maar helaas. Toch beweren zij elk jaar de boom te snoeien. Bovendien vinden ze zijn gedrag niet netjes.

Gooien met vogelhuisjes

Toen een kennis van Jan en Ria de boom aan het snoeien was, liep het helemaal uit de hand. Dick was het niet eens met hoe de eikenboom werd gesnoeid en wilde dat er meer af ging. Toen ze dat niet deden, ging hij door helemaal door het lint. Hij begon te schreeuwen, schopte tegen de schutting en gooide een vogelhuisje naar de buren. “Als je niet reageert, wordt hij vervelend en agressief”, zegt buurman Jan. De kennis durft daarom niet meer bij de familie Koeling te snoeien. “Het is niet veilig.”

De rijdende rechter bepaalt

De overlast die de boom volgens Dick veroorzaakt is volgens meester Reid verwaarloosbaar. Daarom besluit hij dat de eikenboom mag blijven staan. Wel moeten Ria en Jan de boom tot minstens een meter van de erfgrens snoeien, zodat de takken de tuin van Dick niet meer kunnen bereiken en hij op die manier minder overlast van zijn buren zal ervaren.

Bron: De rijdende rechter, Twitter