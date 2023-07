Aha! Dít is het geheim achter het succes van ‘B&B vol liefde’

Volgens Bade is het niet alleen het doel van de makers dat de kandidaten hun grote liefde ontmoeten. Ze hebben ook bewuste keuzes gemaakt om meer kijkers te trekken. In RTL Boulevard vertelt Bade dat de B&B-eigenaren aan het begin bewust mannen en vrouwen op bezoek krijgen die eigenlijk helemaal niet bij hen passen.

Expres verkeerde match

Elk seizoen stromen tientallen video’s binnen voor de kandidaten. Zij krijgen er slechts een paar te zien. Daar kiezen ze hun favorieten uit, maar uiteindelijk beslissen de makers wie ze langs sturen.

“De kandidaten hebben tot nu toe allemaal mensen over de vloer gekregen die helemaal niet hun favoriete match zijn”, legt de entertainmentdeskundige uit. “Dat is een beetje een tv-wet: als je gelijk mensen die matchen op papier bij elkaar zet, dan wordt het geen spannende televisie.” Hij noemt als voorbeeld Marian (69) met haar roze villa in Portugal. In haar video vertelde ze dat ze een vlotte, jongere man zoekt. “Maar die krijgt nu allemaal senioren van in de zeventig. De kunstgebitten zitten nog net niet in het bakje water”, grapt Bade.

Het geheim van ‘B&B vol liefde’

Kijkers willen juist zien dat er ongemakkelijke situaties ontstaan, dat er rivaliteit ontstaat tussen de deelnemers en dat de B&B-eigenaren met de handen in het haar zitten. Dat is leuke, grappige en dus ‘spannende’ televisie. Uiteraard moet er uiteindelijk ook liefde ontstaan, dus aan het eind komen de goede matches pas langs.

Deze voorselectie is voor de kijkers misschien leuk, maar niet voor de B&B-eigenaren zelf. Jacob, uit het allereerste seizoen, vertelde daar eerder al over in B&B de podcast. Hij zei toen: “Ik ben heftig beledigd. Er waren een stuk of 70 inschrijvingen. Ik had gezegd dat ik ze allemaal wilde zien en zelf wilde kiezen. Dat is niet gebeurd. Ik kreeg er maar acht te zien.”

Bron: RTL Boulevard