Al 17 jaar samen: dít is de partner van ‘WIDM’-kandidaat Annick Boer

Annick is actrice en cabaretier. Ze zat in bekende programma’s als De tv kantine en Kopspijkers, maar stond ook in diverse musicals en theatervoorstellingen. Haar carrière is dus behoorlijk bewogen, maar dat is haar privéleven ook. Annick en haar partner Roy hebben samen namelijk angstige tijden beleefd.

De partner van Annick Boer

Roy is twee jaar geleden ernstig getroffen door corona. Hij was een van de eersten in Nederland. De situatie was acuut en hij moest aan de beademing. “Het was echt een schok, ik vond het heel heftig”, vertelde Annick hierover aan weekblad Weekend.

Opnieuw verliefd

Gek genoeg heeft dit drama heel positief uitgepakt. Annick beschrijft namelijk dat ze ‘opnieuw verliefd werd’ op Roy, toen hij uit het ziekenhuis kwam. “Ik zal het nooit vergeten, ik heb serieus gedacht: misschien is hij er straks niet meer. Ik las er genoeg verhalen over, zoals: ‘Mijn man werd opgehaald met de ambulance, en daarna heb ik hem nooit meer teruggezien’. Dat had ons ook kunnen gebeuren.”

Eerste ontmoeting

In Jan Magazine vertelt Annick hoe de eerste ontmoeting tussen haar en Roy was. “Een paar jaar voordat we een relatie kregen, had ik Roy via een vriend al kort ontmoet. Samen met een collega ging ik ’s avonds laat vanuit het theater naar het café. Roy was daar, en ging ervan uit dat die collega mijn vriend was. Ik op mijn beurt dacht dat Roy wel getrouwd zou zijn – dat zijn dat soort lieve, rustige mannen altijd.”

Snel beklonken

Ze vervolgt: “Twee jaar later kwamen we elkaar opnieuw tegen. ‘Ben jij nog met die ene man?’ vroeg Roy. Maar ik had die collega nooit aangeraakt! ‘Ben jij nog getrouwd?’ vroeg ik. Toen bleek dat we gewoon allebei single waren, was het snel beklonken.”

Benieuwd hoe Roy eruitziet? Hier wat leuke foto’s van de twee:

Samen bij de uitreiking van de Johan Kaart Prijs in 2017 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bij het Musical Awards Gala 2018 in het Circustheater Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Samen bij het Musical Awards Gala in 2022 Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Bron: Jan, Weekend