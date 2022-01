Maandagavond zat Albert weer bij Shownieuws en liet hij weten dat hij de beschuldigingen richting Tan niet ‘op één hoop wilde gooien’ met de misstanden bij The voice.

Albert over Humberto Tan

Albert zei afgelopen weekend dat Humberto in de periode van RTL late night regelmatig ongepaste appjes stuurde naar vrouwelijke tafelgasten die hij leuk vond. Op Twitter reageerde Humberto woest op deze beschuldigingen en namen meerdere bekende vrouwen het voor hem op.

Aangifte

Inmiddels deed Humberto aangifte tegen Albert. Zijn advocaat liet weten: “De heer Tan wordt door Verlinde in één adem genoemd met de ernstige strafrechtelijke misstanden rondom het televisieprogramma The voice. De heer Tan heeft niets met The voice te maken noch zijn dergelijke handelingen aan de orde in of rondom zijn eigen talkshow.”

‘Niet op één hoop’

Maandagavond in Shownieuws liet Albert weten dat hij zich “niet gerealiseerd had dat mensen dit in het weekend van die zware verdachtmakingen op één hoop zouden gooien.” Hij zegt dat dat komt door “de dynamiek van de afgelopen dagen.” Hij wilde het gedrag van Humberto alleen noemen als “voorbeeld van de bedrijfscultuur die toen bij RTL heerste.”

Humberto zet aangifte door

Albert liet weten af te wachten of de aangifte zou worden doorgezet. Nu maakt Humberto duidelijk dat hij niet van plan is om zijn aangifte in te trekken. Hij wil verder niet ingaan op de uitleg van Albert maandagavond bij Shownieuws.

Bron: AD, Nu.nl