Alberto confronteert oude bekende in ‘Undercover in Nederland’: “Doodeng”

Trigger warning: in dit artikel komt seksueel misbruik aan bod. Ben je slachtoffer van seksueel misbruik? Bel gratis en anoniem met Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188 of stuur een bericht via de chat.

‘Undercover in Nederland’

Vorig jaar was in Undercover in Nederland te zien hoe Alberto Stegeman een man confronteerde die misbruik maakt van minderjarige anorexia-patiënten door via een website met hen af te spreken. Een collega van Alberto deed zich voor als 15-jarig meisje. Toen de twee elkaar ontmoetten, ging Alberto het gesprek met de man aan.

Ben zwoor tijdens de confrontatie nooit daadwerkelijk meisjes fysiek te hebben misbruikt. Toen Ben probeerde weg te komen, wist Alberto hem bij de politie af te zetten, waar de man zichzelf aangaf. Maar nu, een jaar later, komen er nog meer schokkende zaken over Ben naar boven.

Minderjarig meisje

Twee jonge vrouwen doen anoniem hun verhaal aan het programma. Eén van hen was zeventien jaar toen ze werd misbruikt en verkracht door Ben, die haar naar een hotelkamer lokte. “We kwamen op de kamer aan en toen begon hij eerst aan me te zitten voor de spiegel, zodat hij goed kon voelen hoe mijn lichaam in elkaar zat. Daarna heb ik seksuele handelingen moet uitvoeren. Hij heeft me aangeraakt en ik moest bepaalde dingen bij hem doen. Daarna heb ik ook seks met hem gehad.”

Ben chanteerde haar, waardoor ze haar verhaal destijds aan niemand durfde te vertellen. Ook zou hij haar verteld hebben dat hij twee kinderen heeft.

Het andere meisje was zestien toen ze de seksafspraak met hem maakte. Ze beschrijft in een brief tot in detail hoe hij haar ‘in een houdgreep’ nam en dat ze nog wekelijks therapie krijgt voor die traumatische ervaring.

Tweede confrontatie

Alberto besluit Ben opnieuw te confronteren. “Schaam jij je niet?” vraagt hij de man, die zijn mond houdt en stoïcijns doorloopt. Ook op de vraag of hij zijn misdaden nog altijd doorzet, geeft hij geen antwoord. “Je kijkt me niet eens aan, man. Waarom niet?” vervolgt Alberto. “Heb je iets te zeggen tegen die meiden?” Er volgt een stilte.

De woede is inmiddels van Alberto’s gezicht af te lezen. “Wat heb je een enge blik, een doodenge blik”, bijt hij de man toe. “Heb je niets te zeggen tegen die meiden? Dan is het aan de rechter, want je weet dat het onderzoek loopt.”

Kort geding

Na de confrontatie neemt de advocaat van Ben contact op met de redactie van Undercover in Nederland. Er volgt een kort geding, omdat Ben de uitzending wil tegenhouden. De rechter geeft groen licht aan Undercover in Nederland en zo kunnen de kijkers zondagavond het verhaal van twee van Bens slachtoffers horen.

Het onderzoek loopt nog en Ben wacht de strafzaak in vrijheid af. “En tot die tijd houden we hem goed in de gaten”, verzekert Alberto.

Bron: Undercover in Nederland