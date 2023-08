Alexandra doet na deelname aan ‘B&B vol liefde’ een bijzondere oproep

In eerste instantie leek Alexandra het nodige gemeen te hebben met Walter. Ze heeft net zoals Walter een B&B en is ook dol op tantra. De twee lijken dan ook een match made in heaven te zijn, maar al meteen bij haar binnenkomst geeft Walter aan dat hij zo zijn vraagtekens bij haar heeft. Haar gedrag valt niet bij hem in de smaak en als ze dan ook nog eens constant snerende opmerkingen maakt naar medekandidate Corina, is de maat voor hem vol.

Interessante ervaring

In een nogal bijzonder gesprek wijst hij haar op al haar minpunten, waarna zij besluit dat het goed is geweest. Met de nodige woede pakt ze haar koffers in en gaat ze naar huis. In een video van RTL is nu te zien dat ze nog steeds gelooft in haar prins op het witte paard. “Mijn avontuur hier in Frankrijk zit erop. Ik heb voor mezelf besloten dat het hem niet is. Het was een interessante ervaring, ik ben weer dichtbij mezelf gekomen en ook wat mijn wensen zijn.”

Nieuwe zoektocht

Ze durft het daarom nog wel een keer aan met een andere man. “Ik sta weer volledig open”, zo vertelt ze. “Ben jij die oprechte man die dit wel aandurft, die openstaat en oprecht is? Laat van je horen, ik sta ervoor open.”

Bron: RTL