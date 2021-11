Ali B door gewapende groep overvallen en beroofd: “Geen zorgen”

‘Geen zorgen’

Donderdagavond laat deelde de rapper in een video op zijn social mediakanaal een korte update. Maar vanwege het lopende politieonderzoek kan hij niet teveel zeggen. “Iedereen gaat zich zorgen maken, maar het gaat goed. Mensen wilden wat hebben. Ik heb het gegeven, want ik dacht: ‘hoe eerder je het geeft, hoe sneller je er vanaf bent’. Geen zorgen. Ik hoop dat ze de daders pakken”, spreekt Ali B.

Aan Omroep Flevoland laat de rapper weten dat de overvallers het hadden gemunt op zijn ‘klokje’ - een Rolex-horloge. Of hij geschrokken is? “Je weet dat zoiets kan gebeuren en leest dat het steeds vaker gebeurt. Ergens had ik al in m'n hoofd dat het een keer zou kunnen gebeuren”, vertelt hij in een kort interview.

Overvallen op BN’ers

Het is de afgelopen jaren inderdaad steeds vaker voorgekomen dat bekende Nederlanders iets soortgelijks meemaakten. Make-up goeroe Nikkie de Jager werd vorig jaar in haar eigen huis vastgebonden en geslagen met een vuurwapen, en vervolgens beroofd van haar sieraden. Ook Gordon, René van der Gijp, Fred van Leer en Lil’ Kleine maakten een vreselijke overval mee. De politie heeft intussen al meerdere verdachten opgepakt, die mogelijk in wisselende samenwerking te werk zijn gegaan bij het beroven van BN’ers. De teller staat intussen op zeven.

Bron: NOS, Omroep Flevoland, Instagram Ali B