Alle ‘MAFS’-fans opgelet: er komt een nieuw seizoen

Kun jij ook niet wachten?

Populair programma

Het realityprogramma Married at first sight is ontzettend populair en trok elke week meer dan een miljoen kijkers. Ondanks dat er in en over de Nederlandse versie behoorlijk veel werd geroddeld, is dat nog niets vergeleken de dramatische Australische variant.

Australische versie

In de Reality Podcast vraagt presentatrice Vivienne van den Assem aan MAFS-expert Eveline waarom het verschil tussen de Nederlandse en Australische versie zo groot is. “Ik zou me kunnen bedenken dat het format in ieder land op een andere manier ingevuld mag worden. Dit format wat wij hebben gepakt past veel beter bij Nederland.”

Meer drama in Nederlandse MAFS

Toch komt er op Videoland een einde aan dit ‘brave’ Nederlandse format. “MAFS Australia komt binnenkort op Videoland in een Nederlands jasje”, verklapt de seksuologe. Ze verwacht dat het seizoen na de zomer te zien is. “Het wordt veel meer juicy, dus dat pure dat moet je ook niet verwachten. Het gaat veel meer om de groep, dus er gebeurt veel meer.” Wanneer het nieuwe seizoen op Videoland te zien is, is nog niet bekend.

Nieuwe Videoland-versie

In de nieuwe versie worden de mannen en vrouwen nog steeds aan elkaar gekoppeld door experts, op basis van de wetenschap. Maar de koppels worden direct uit hun eigen leven gerukt en gaan samenwonen. Verder komen alle koppels samen tijdens de verbintenis-ceremonies en worden ze intensief begeleid. Tijdens zo’n ceremonie kunnen stellen er ook voor kiezen om het huwelijk te verbreken.

MAFS-blog

Wij houden wel van wat juice. Onze tip voor lekker veel drama? “Als we een ding nog weten: zet de kandidaten in een bubbelbad en er volgt sowieso drama”, zei Libelle’s Chanan al eerder. In haar MAFS-blog blikte ze elke week weer terug op de romantische ontwikkelingen in het programma.

Bron: Reality Podcast