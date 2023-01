Alle muisjes opgelet: grijs wordt dé modekleur van 2023

Dat is natuurlijk heel fijn, want op die manier hoef je niet lang over je outfits na te denken.

Combinaties

Deze trend is echt voor allen weggelegd: grijs staat namelijk iedereen en je kunt het werkelijk op elke manier combineren. Daarnaast kun je ook voor elke mogelijke stof kiezen en die met elkaar combineren, denk bijvoorbeeld aan katoen, wol, suède en zijde. Ook qua stijl kun je helemaal losgaan: denk bijvoorbeeld aan een lange grijze rok, gecombineerd met een grijze wollen trui en witte sneakers. Of wat dacht je van een grijze pantalon met een grijze trui, grijze blazer en zwarte hakken? Ook verschillende tinten grijs combineren kan prima.

Inspiratie

Op social media kun je in ieder geval genoeg inspiratie vinden, want de ene na de andere influencer springt in op de trend en gaat los met grijze outfits. Hieronder kun je inspiratie opdoen:

