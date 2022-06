Alleen maar lovende reacties voor eerste aflevering ‘Ten minste houdbaar tot’ over de overgang

Op je trouwdag beloof je samen te blijven tot de dood jullie scheidt, maar in het echte leven blijkt samen oud worden toch best lastig...

Ten minste houdbaar tot

Deze nieuwe komedieserie gaat over Anna en Paul. Er breekt voor hen een geheel nieuwe fase aan, nu de kinderen op het punt staan om uit huis te gaan. Maar dan krijgt Anna overgangsverschijnselen en ziet Paul op zijn werk een promotiekans. Niet bepaald de ideale start van hun ‘nieuwe leven’, waar ze zo op hadden gehoopt.

Overgangsverschijnselen

Sinds de komst van hun eerste kind heeft Anna (Ricky Koole) haar carrière on hold gezet en zich vooral gefocust op de moederrol. Nu de kinderen op het punt staan uit te vliegen, maken Anna en haar man Paul (Ruben van der Meer) zich klaar voor de zeven vette jaren. Eindelijk tijd voor zichzelf en elkaar! Maar dan vertoont Anna’s lichaam een paar tekenen van de overgang: een vaginale verzakking, stemmingswisselingen en opvliegers. Ineens ziet de toekomst er een stuk minder rooskleurig uit...

Anna worstelt met de vraag of ze samen oud wil worden met Paul nu de kinderen bijna het huis uit zijn en de focus opeens op hun relatie ligt. Beiden blijken echter andere doelen te hebben. Paul stort zich op zijn promotie in de paardenvoedingssupplementen. Anna wil zichzelf herontdekken, wat erg lastig is nu de overgang om de hoek komt kijken.

Positieve reacties op eerste aflevering Ten minste houdbaar tot

Kijkers zijn erg enthousiast over de nieuwe serie. Veel herkenbare onderwerpen komen aan bod en Ricky Koole en Ruben van der Meer spelen hun rollen ‘geweldig’. “Een hele leuke komedieserie over de overgang. Een serieus onderwerp die heftig kan zijn voor vrouwen. Echt de moeite waard om te kijken. Ik ga deze serie zeker volgen”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Ik ben fan.”

Trouwens ‘Tenminste houdbaar tot’ vanavond op #NPO1 was leuk, benieuwd naar de volgende aflevering. #tht #tenminstehoudbaartot — Miriam 💖 (@mboschnl) 2 juni 2022

Ricky Koole is zó geweldig! #tenminstehoudbaartot — 𝓙𝓪𝓲𝓷𝔂𝓢𝓽𝔂𝓵𝓮 (@JainyFreak) 2 juni 2022

@Rickykoole Wat is Anna, een topper! Ik kom niet meer bij. Ik binge wel ff door! #tenminstehoudbaartot #geestig #npostart # — Milia Bosboom (@MiliaBosboom) 2 juni 2022

Een hele leuke comedy serie over de overgang. Een serieus onderwerp die heftig kan zijn voor vrouwen. Echt de moeite waard om te kijken. Ik ga deze serie zeker volgen.



‘Ten minste houdbaar tot’ #THT #tenminstehoudbaartot #Overgang @rubenvdmeer @Rickykoole — Robin Draastens (@RobinDraastens) 2 juni 2022

Ahhh nee... Niet nu al afgelopen 😔#tenminstehoudbaartot — Miranda Hulsman (@MirandaHulsman) 2 juni 2022

Haha wat een goeie serie, dat #tenminstehoudbaartot 😂@Rickykoole is fantastisch — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) 2 juni 2022

De tweede serie van de Libelle-podcast De Vagina Dialogen is elke woensdag te beluisteren via libelle.nl/podcast. Deze week bespreekt Bureau Vrouwenzaken alle hormanale kwesties, van menstrueren tot zwangerschappen, postnatale depressies en de overgang. Hieronder kun je de vijfde aflevering van De Vagina Dialogen beluisteren.

Bron: Ten minste houdbaar tot, Twitter