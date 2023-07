Alles over het turbulente leven van singer-songwriter Sinéad O'Connor

Zowel het leven als de carrière van O’Connor kende veel hoogte- en dieptepunten.

Moeilijke jeugd

Sinéad O’Connor, haar volledige naam was Marie Bernadette O’Connor, groeide op in een katholiek gezin in Dublin. Haar ouders, die er uiteindelijk voor kozen om te scheiden, hebben nog vier andere kinderen. Als gevolg van de scheiding werd het gezin in tweeën gesplitst, waarna het al snel steeds minder goed ging met de mentale gezondheid van O’Connor. Op haar vijftiende kwam ze door winkeldiefstal in een streng katholiek opvanghuis terecht. Hoewel O’Connor ze er een moeilijke tijd beleefde, werd hier wel haar zangtalent ontdekt door een vrijwilliger die haar voorstelde aan haar broer Paul Byrne, de drummer van de Ierse rockband In tua nua. Na haar tijd in het opvanghuis richtte O’Connor een eigen band op, waar ze meteen grote indruk mee maakte.

Grote doorbraak

Haar debuutalbum The lion and the cobra (verscheen in 1987) werd wereldwijd zo’n 2,5 miljoen keer verkocht. Na het succes van haar debuutalbum bracht ze in 1990 het album I do not want what i haven’t got uit. De zangeres ontving een staande ovatie toen ze de prijs voor dit album opdroeg aan ‘alle leden van Ierlands vluchtelingengemeenschap’. Op dit album stond ook haar versie van Nothing compares 2 U, die haar grootste hit werd. Ook de bijbehorende video werd razend populair.

De tekst gaat verder onder de video.

Spraakmakende acties

O’Connor stond niet alleen bekend om haar muziek, maar ook om haar spraakmakende acties. Zo gaf ze onder meer een liveoptreden tijdens het Amerikaanse programma SNL, waarin ze uit protest tegen kindermisbruik in de katholieke kerk een foto van de paus verscheurde. Ook werd de zangeres genomineerd voor een Grammy Award, die ze niet ophaalde. De reden daarvoor was dat ze vond dat “de commerciële kant van kunst te veel erkend wordt”.

De tekst gaat verder onder de video.

Mentale problemen

Hoewel haar carrière een groot succes was, kampte de zangeres met mentale problemen. Ze leed aan een bipolaire stoornis en worstelde regelmatig met haar moeilijke jeugd, waarin ze - zo bleek later - seksueel misbruikt zou zijn door haar moeder. In het programma Late late show van de RTÉ vertelde ze over de zware jaren die ze achter de rug had, en benadrukte ze dat het toen goed met haar ging. Fans van de zangeres hoopten daardoor op een comeback. Ze had op dat moment, 2019, al een tijdje geen nieuwe muziek meer uitgebracht. Haar laatste album, How About I Be Me (and You Be You)?, maakte ze in 2012.

Groot gemis

In 2022 maakte O’Connor een van de moeilijkste gebeurtenissen uit haar leven mee. De zangeres verloor haar zeventienjarige zoon Shane. Hij pleegde zelfmoord nadat hij ontsnapte uit een instelling waar hij werd behandeld voor mentale problemen. Vorige week, op 17 juli, deelde de zangeres nog op Twitter hoe zwaar ze het heeft met Shanes dood. ‘Sinds zijn overlijden leef ik als een ondood nachtwezen. Hij was de liefde van mijn leven, het licht van mijn ziel’, schreef ze.

De tekst gaat verder onder de tweet.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) 17 juli 2023

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

Overlijden Sinéad O’Connor

De doodsoorzaak van de zangeres is nog onbekend. ‘Het is met groot verdriet dat we het overlijden van onze geliefde Sinéad aankondigen’, liet de familie van O’Connor gister in een korte verklaring aan de Ierse krant Irish Times weten. ‘Haar familie en vrienden zijn er kapot van en vragen om privacy in deze moeilijke tijd.’ O’Connor laat drie kinderen achter.

Bron: Telegraaf, Wikipedia, Irish Times