Alles wat je wil weten over Caroline van der Plas

Caroline van der Plas is in 1967 geboren in het Brabantse Cuijk. Ze begon haar loopbaan in 1986 als journalist, maar de agrarische sector lag haar toen wel al nauw aan het hart. Ze schreef voor een blad over de vleesindustrie en werd later communicatiemedewerker voor onder andere de Nederlandse Bond van Varkenshouders. Ze begon haar politieke carrière als lid van het CDA. Toen in 2019 bleek dat het CDA de agrarische sector minder zou steunen, stapte ze op. In november van dat jaar besloot ze de partij BBB op te richten. In 2021 kwam ze na de Tweede Kamerverkiezingen in de kamer terecht.

Verlies van haar man Jan

Van Caroline de politica hebben we de afgelopen tijd veel gezien. Maar hoe ziet haar privéleven er eigenlijk uit? Achter de schermen kampt Caroline met een groot verdriet. Want in het jaar dat ze haar partij startte, verloor ze haar man Jan. In september 2019 overleed hij aan alvleesklierkanker, slechts 9 weken nadat hij de diagnose kreeg. Aan De Telegraaf vertelde ze over dat verlies, dat ze grotendeels alleen moest verwerken vanwege de coronacrisis: “Voor mij was het echt een lockdown. Contact met vrienden was beperkt tot een appje en een belletje. En ik leg mijn dingen niet op het bordje van mijn kinderen. Ik kon het met niemand meer delen, maar vooral niet met hém.”

Rouwen

Liefdevol sprak ze over haar man: “Jan was een meester in het gezellig maken en hij kon heerlijk koken. Kwam ik thuis, kaarsjes aan, zette hij een glaasje wijn neer. Nu drink ik functioneel wijn.” Ze mist Jan nog elke dag: “Caroline, je moet wel rouwen’, zeggen mensen, maar geloof mij maar dat ik dat doe. Het gemis is er altijd, elke dag.”

Zoons

Jan en Caroline ontmoetten elkaar in 2003 in een café in Deventer. Caroline was op dat moment net gescheiden en alleenstaande moeder van haar zoons Ryan en Kayl. Jan had al twee volwassen dochters. Jan en Caroline gingen in 2006 samenwonen in Deventer. Inmiddels woont Caroline niet meer in dat huis, omdat de herinneringen pijnlijk voor haar waren.

Heftige periode

Een van Carolines zoons heeft een heftige tijd achter de rug. Caroline moest zich even terugtrekken uit de kamer wegens ‘familieomstandigheden’. Wat bleek? Een van haar zoons is opgenomen in de crisisopvang van de GGZ. Libelle’s sterrenverslaggever Matthijs Albers zei hierover: “Daar kom je niet zomaar, alleen wanneer je een gevaar vormt voor jezelf of voor anderen.” Wat er precies aan de hand was, is nooit bekend geworden. Gelukkig mocht de jongen snel weer naar huis.

Miskraam

Caroline is dankbaar voor haar twee zoons. Ze weet namelijk ook hoe het is om kinderen te verliezen. Ze kreeg twee keer een miskraam en schreef daarover op Twitter:

Vandaag met mijn lieve moeder, zoons en broer geluncht. #Moederdag ❤️. Maar laten we ook niet de moeders vergeten die nooit moeder konden of mochten zijn, of later hun kind(eren) zijn verloren 💔 Zelf kreeg ik 2 keer miskraam. Maar had geluk toch 2 mooie kinderen te krijgen 🙏 pic.twitter.com/NJQz3hAlFm — Caroline van der Plas (@lientje1967) 9 mei 2021

Carolain of Carolien?

Heb je je weleens afgevraagd waarom je de naam van Caroline op z’n Engels uitspreekt en niet op z’n Nederlands? Ook dat legde ze uit op Twitter: “Mijn moeder is een Ierse, dus zij heeft mij de Engelse versie als naam gegeven.”

Moeder

Over haar moeder gesproken: dat is haar grote voorbeeld, Nuala Fitzpatrick. Aan het Haarlems Dagblad vertelde ze: “Die kwam uit Ierland, in 1961. Sprak geen Nederlands, moest zichzelf als jonge vrouw hier zien te redden. Ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Ze leerde Nederlands door de Donald Duck te lezen. Drie kinderen opgevoed in de jaren zestig, zeventig. Ze ging werken, werd raadslid en wethouder bij het CDA in Deventer. Ze was overigens in 1986 de eerste wethouder in Nederland met wat we nu noemen ’een immigratieachtergrond’. Dat heeft ze allemaal zelf gedaan. Bepalend voor mij zijn haar zelfstandigheid en haar wilskracht. Dat heb ik altijd in haar bewonderd. Ze is een voorbeeld voor mij.”

Kiekjes uit de oude doos

Op Instagram deelt Caroline regelmatig foto’s van zichzelf uit de oude doos. Zo zag ze er vroeger uit:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Caroline van der Plas (@carolinevandplas) op 16 Mar 2023 om 3:03 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Caroline van der Plas (@carolinevandplas) op 16 Mar 2023 om 3:05 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Caroline van der Plas (@carolinevandplas) op 16 Mar 2023 om 3:06 PDT

Onder vuur

Er hebben ontzettend veel mensen op Caroline en haar partij gestemd. Na haar grote overwinning klinkt er ook veel kritiek. Caroline zou namelijk nogal wat Tweets hebben verwijderd. Tweets waarin ze haar standpunten rondom de gaypride en zwarte piet duidelijk maakt en waar veel ophef over kwam:

cancelculture, work your magic pic.twitter.com/fVXQdt8sib — Jade (@jadejoosten) 19 maart 2021

Bronnen: Haarlems Dagblad, Story, Linda, Brabants Dagblad, RTL Boulevard