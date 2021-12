Als het aan Carlo Boszhard ligt komt er voorlopig geen nieuw seizoen van ‘De TV Kantine’

Carlo Boszhard ‘zat op de reservebank’ bij RTL4, maar werkte zich met hits als Married at First Sight, The Masked Singer, I Can See your Voice én Make Up Your Mind helemaal terug naar de top.

Carlo Boszhard over televisiecarrière

Boszhard, die inmiddels 30 jaar bij RTL zit, relativeert zijn vernieuwde populariteit. “In het begin van mijn carrière startte ik goed bij de AVRO, maar ging daarna even héél slecht in de eerste jaren bij RTL. Dan bouw je iets op: een soort schild dat ik later ook heb kunnen gebruiken op momenten dat het wél heel goed ging. Door dat schild weet je dat je succes niet naar je hoofd moet laten stijgen: het kan zo over zijn.”

Einde van De TV Kantine

Voorlopig is daar nog helemaal geen sprake van. Sterker nog: Boszhard is zó druk dat hij de komende tijd stopt met het populaire programma De TV Kantine. Was het niet lastig om zijn eigen creatie op een laag pitje te zetten? “Nee, dat was geen moeilijke beslissing. Als je al vijf andere programma’s doet kan het ook niet. En zeg nu zelf: mensen aan een tafel nadoen, dat hebben we wel even gezien, toch? De verzadiging slaat een beetje toe door alle andere typetjes op tv.” Programma’s als Spaanders en RTL Exclusief trokken recent ook een blik typetjes en persiflages open, maar daar waren kijkers een stuk minder over te spreken.

In het ziekenhuis

Wellicht is de beslissing ook iets makkelijker omdat Carlo zijn impulsen als ‘control freak’ een beetje los heeft gelaten. Boszhard stortte een tijdje geleden in na de opnames van De TV Kantine, waarna hij even in het ziekenhuis lag met veel druk op zijn borst. “Ik zat véél te veel in mijn eigen hoofd opgesloten. Nu neem ik wat minder hooi op mijn vork en werken we met meer gastacteurs.”

Nieuwe show met Carlo & Irene?

Het afscheid van Irene Moors speelt ook een rol in de TV Kantine-stop. “Het is heel simpel: als zij er niet was, had ik geen carrière gehad.” Boszhard worstelde in zijn eerste jaren bij RTL enorm en vond in Irene een reddende engel. “Zonder haar was ik toen keihard afgeschreven en daar ben ik haar nog altijd dankbaar voor.”

In de nieuwe editie van Veronica Superguide vertelt Carlo Boszhard meer over zijn toekomstplannen. Zo is hij vastbesloten om mét Irene Moors een nieuw programma te maken.

Carlo Boszhard en zijn partner nemen een emotioneel besluit

Bron: Veronica Superguide