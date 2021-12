Wie weet heb jij binnenkort zo'n waar kunstwerk bij je thuis staan.

The Masked Singer finale

Komende vrijdag vindt de spannende finale van The Masked Singer plaats. Vier deelnemers strijden om de eerste plaats én de laatste vier BN’ers worden eindelijk onthuld.

Pakken geveild

Cupido, de haai, de krokodil en de giraffe zien we vrijdag in de finale. En dat zijn ook precies de pakken die geveild worden. Sterker nog: het bieden is al begonnen! Het startbedrag van de pakken is € 2.500,- en het bieden gaat door tot vrijdagavond, de avond waarop de finale wordt uitgezonden en je de pakken voor het laatst in actie kunt zien.

Project Glimlach

De veiling wordt gehouden voor RTL Project Glimlach. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar het goede doel, dit jaar is dat Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje.

Eenmaal, andermaal...

Naast de vier pakken wordt er nog veel meer door RTL geveild. Pyjama's van Chantal Janzen, een kitesurf van Beau van Erven Dorens, een winnende foto uit het Perfecte Plaatje van Bridget Maasland: het kan allemaal van jou zijn. Klik hier om de veilingen te bekijken.

Krokodil Beeld Nick van Ormondt - RTL

Haai Beeld Nick van Ormondt - RTL

Giraffe Beeld Nick van Ormondt - RTL

Cupido Beeld Nick van Ormondt - RTL

Bron: RTL Boulevard