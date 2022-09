Altijd al in een kerstfilm willen spelen? Videoland zoekt figuranten

Na kerstseries al Kerst met De Kuijpers (2018) en Kerst bij Koosje (2019) komt Videoland dit jaar ook met een eigen kerstfilm.

Kerstfilm van Will koopman

Het is buiten nog tropisch warm, maar Videoland start binnenkort met de opnames van een kerstfilm die wordt geregisseerd door Will Koopman. Hem kun je kennen van onder andere Gooische Vrouwen, April, May en June en Alles op tafel. Online wordt opgeroepen om jezelf op te geven als figurant.

Meerdere dagen ingezet

De opnames vinden plaats in Rotterdam en er wordt met name gezocht naar (edel)figuranten als ‘artsen’, ‘patiënten’, ‘verplegers’ en ‘bezoekers’. Houd er rekening mee dat je meerdere dagen ingezet wordt. Aanmelden kan via deze link.

Figuranten voor thriller

Voor de Grinches onder ons die niks met kerst hebben: Blue Circle is ook nog op zoek naar figuranten voor een nieuw thriller van de makers van onder meer Penoza, Costa, Zwarte Tulp en Mannenharten. Meer daarover lees je hier.

Bron: Blue Circle